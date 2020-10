La papaya può essere consumata cruda, cotta, come ingrediente base per preparare conserve e marmellate oppure dare, per fermentazione, una specie di acquavite.

Fitoterapia

Papaya: Utilizzi in Fitoterapia

In fitoterapia, la droga è costituita dal lattice essiccato o papaina bruta, ricavato per incisione dai frutti immaturi (un frutto di dimensioni medie fornisce circa 100 grammi di lattice). Da questo si ottiene, per dissoluzione nell'acqua e precipitazione in alcol, la papaina purificata, chiamata anche papaiotina.

La papaina purificata ha una forte attività proteolitica e viene per questo utilizzata nelle insufficienze gastriche e duodenali. Ha, infatti, le medesime proprietà della pepsina, un enzima gastrico fondamentale per la digestione delle proteine; a differenza della pepsina, però, che per espletare la propria funzione richiede la presenza di acido cloridrico, la papaina è attiva anche in ambiente neutro o basico.

La papaina, che si può ricavare anche da altre parti della pianta come le foglie o i semi, ha proprietà antielmintiche e come tale viene tradizionalmente utilizzata contro i parassiti intestinali.

Per approfondire: