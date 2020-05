Omega Tre come Integratori - Tutti i Benefici

Proprietà ed Efficacia

Quali benefici hanno dimostrato gli Omega 3?

Un'attenta ricerca in letteratura dimostra come il numero di studi riguardanti l'efficacia degli omega 3 in ambito clinico sia aumentato vertiginosamente negli ultimi anni, individuando tra l'altro nuovi ambiti applicativi.

Omega 3 e Patologie Cardiovascolari

Il principale, nonché primario, campo di intervento e prevenzione degli omega 3 è stato proprio quello cardiovascolare.

L'utilità degli omega 3 in ambito cardiologico dipende dalla capacità di

Omega 3 e Patologie Metaboliche

Nonostante la mole di lavori non sia così ampia come per le patologie cardiovascolari, diversi studi dimostrano l'utilità degli omega 3 nel gestire condizioni metaboliche gravi, come il diabete e la sindrome metabolica.

Oltre all'azione antinfiammatoria, utile nel contrastare l'azione lesiva del tessuto adiposo viscerale, in alcuni studi gli omega 3 avrebbero dimostrato anche una potenziale attività insulino-sensibilizzante, particolarmente utile in corso di patologia diabetica.

Omega 3 e Patologie Neurodegenerative

Le ben caratterizzate azioni antiossidanti e antinfiammatorie, assieme al ruolo strutturale nei confronti delle membrane lipidiche, contribuirebbero a fare degli omega 3 degli ottimi alleati in corso di patologie neurodegenerative.

Omega 3 e Sport

Negli ultimi anni gli omega 3 hanno conquistato anche il mondo sportivo.

I due pilastri sui cui si regge tale applicazione sono:

L'azione protettiva nei confronti del muscolo sottoposto ad esercizio fisico intenso;

L'attività antinfiammatoria e antiossidante, particolarmente preziosa durante sessioni allenanti intense.

Recenti lavori avrebbero descritto anche un miglioramento delle capacità ventilatorie e respiratorie in atleti sottoposti ad integrazione con omega 3, aprendo così nuove importanti prospettive.