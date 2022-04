Omega Tre come Integratori - Tutti i Benefici

Dosi e Modo d'uso Come usare gli Omega 3 Gli integratori di omega 3, generalmente estratti dall'olio di pesce, sono attualmente disponibili in vari formati farmaceutici, quali capsule, opercoli e soluzioni liquide. I dosaggi più impiegati, sia in ambito preventivo che clinico, sono compresi tra 1 e 5 g giornalieri, da suddividere, soprattutto per i dosaggi più generosi, in più assunzioni. Per preservare l'integrità strutturale degli omega 3, prevenendo potenziali processi di lipoperossidazione, si raccomanda di conservare gli integratori al riparo da luce e fonti di calore. La contestuale presenza di antiossidanti liposolubili, come la vitamina E, potrebbe contribuire a preservare la qualità del prodotto. Diverse sono le certificazioni di qualità relative al grado di ossidazione, al contenuto di metalli pesanti e di sostanze tossiche; la più conosciuta è probabilmente la IFOS (International Fish Oil Standard).

Precauzioni per l'uso Cosa serve sapere prima di prendere gli Omega 3? L'uso di omega 3 durante la gravidanza, durante l'allattamento e nei primi anni di vita dovrebbe essere supervisionato da personale medico. La medesima attenzione andrebbe riservata ai pazienti in terapia farmacologica con anticoagulanti ed antiaggreganti. Inoltre, nel caso si utilizzino integratori di omega 3 e ci si debba sottoporre ad interventi chirurgici, è opportuno informarne il medico poiché potrebbe essere necessario sospendere l'assunzione di tali integratori prima di sottoporsi alla procedura chirurgica.

Interazioni Farmacologiche Quali farmaci o alimenti possono interagire con gli Omega 3? Poiché alcuni studi hanno messo in luce una potenziale attività antiaggregante e antitrombotica degli omega 3, al fine di ridurre un potenziale incremento del rischio emorragico sarebbe opportuno prestare particolare cautela alla contestuale assunzione di: Aspirina;

Antinfiammatori non steroidei;

Farmaci anticoagulanti e antiaggreganti;

Aglio e ginkgo biloba. Ad ogni modo, prima di assumere integratori di omega 3, è necessario informare il medico qualora si stiano seguendo terapie farmacologiche di qualsiasi tipo.