Si tratta di un'imponente sempreverde appartenente alla famiglia delle Meliaceae. Molto comune in India, il neem è stato introdotto in varie regioni tropicali del pianeta, dove viene coltivato come fonte di un olio vegetale - l'olio di neem, appunto - particolarmente sfruttato dall'industria farmaceutica e cosmetica.

Usi e applicazioni

A cosa serve l'olio di neem in cosmesi e fitoterapia?

In virtù delle numerose proprietà ad esso ascritte, l'olio di neem trova impiego nel trattamento di disturbi e patologie della pelle.

Date le sue proprietà eudermiche, idratanti ed emollienti, l'olio di neem è un prodotto ideale per le pelli secche, ma anche per i capelli secchi.

Allo stesso modo, l'olio di neem può essere utilizzato in caso di scottature causate da un'eccessiva esposizione solare. Infatti, grazie alle sue proprietà antinfiammatorie, l'applicazione di una piccola quantità di prodotto in corrispondenza delle aree scottate può contribuire a ridurre il dolore e l'arrossamento.

L'olio di neem può essere utilizzato anche per contrastare la forfora e le impurità tipiche dell'acne. Applicarne poche gocce sul viso, infatti, può rivelarsi utile per controllare le manifestazioni tipiche di questo disturbo, quali rossori e prurito.

Infine, l'olio di neem - sempre in virtù delle sue proprietà eudermiche - può essere impiegato anche in presenza di psoriasi ed eczemi.

Nonostante ciò, prima di utilizzare questo prodotto, a maggior ragione se si soffre di patologie cutanee, è sempre oppportuno il consulto con il proprio medico .

Lo sapevi che… L'Ayurveda - antica medicina indiana - sfrutta l'olio di neem nel trattamento di malattie cutanee di varia natura, stati infiammatori e febbrili, disturbi reumatici, vermi intestinali, acne, lebbra, malaria, tubercolosi e oftalmia. La lista delle proprietà curative tradizionalmente ascritte all'olio di neem diviene ancor più lunga considerando anche i rimedi popolari indiani, tra cui è pressoché onnipresente. Comune, ad esempio, la destinazione d'uso come insettorepellente, antiparassitario ed insetticida, proprietà ripresa con successo dalla moderna industria. Naturalmente, simili applicazioni non sono approvate e accettate dalla moderna medicina.

Per quanto riguarda la salute dell'uomo e l'ambito fitoterapico, l'olio di neem è conosciuto come rimedio naturale per i pidocchi e le micosi del piede e delle unghie (onicomicosi). In commercio si può trovare in forma pura o in formulazioni più complesse, arricchite con altri oli vegetali od oli essenziali con proprietà battericide, parassiticide, cicatrizzanti ed insettorepellenti.

Questi prodotti a base di olio di neem sono destinati all'applicazione topica, quindi si applicano direttamente sulla pelle o sui capelli e NON vanno ingeriti.

Tuttavia, anche in questo caso, a prescindere da quale problema cutaneo si voglia trattare, è opportuno consultare il proprio medico prima di ricorrere all'uso dell'olio di neem.

Dove si compra l'olio di neem?

L'olio di neem è acquistabile in negozi specializzati nella vendita di prodotti di origine naturale, così come in erboristeria, ma anche in parafarmacia e farmacia. Naturalmente, il prodotto è acquistabile anche in numerosissimi store online.

Altri utilizzi

L'azadiractina estratta dall'olio di neem viene impiegata in agricoltura come insetticida, acaricida e nematocida biologico.

Un'applicazione simile prevede l'impiego dell'olio di neem come antiparassitario naturale per animali da compagnia (contro pulci, zecche e pidocchi del cane e del gatto). Tuttavia, prima di ricorrere a un simile utilizzo, è indispensabile il consulto con il veterinario .