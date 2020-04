Cos'è l'Olio di Canapa Descrizione dell'olio di canapa L'olio di canapa si ricava dai semi dell'omonima pianta (nome botanico Cannabis sativa), che lo contengono in percentuali vicine al 30%. Precisiamo fin da subito che - utilizzando la sottospecie (ssp.) sativa - il rischio di contaminazione dell'olio da cannabinoidi psicoattivi è nullo.

Olio di marijuana o di hashish Olio di canapa (in inglese “hemp oil”) NON è sinonimo di olio di marijuana o di hashish (in inglese “hash oil”); quest'ultimo rappresenta una sostanza oleosa, ricavata dalla Cannabis sativa ssp. Indica, che contiene significative quantità di cannabinoidi psicoattivi.

L'estrazione della componente grassa dai semi di canapa può avvenire con due metodi differenti: Spremitura

Estrazione con solventi. L'olio di canapa presenta un colore variabile dal verde chiaro al verde intenso, ha un odore poco marcato e un sapore che ricorda quello delle nocciole. Una volta raffinato, l'olio di semi di canapa appare di colore più tenue (quasi trasparente) e risulta meglio conservabile; tuttavia, perde gran parte del suo valore nutrizionale. Nutrienti dei semi di canapa Nei semi di canapa, oltre a una buona percentuale di olio - che abbiamo visto essere del 30% - si trovano: 20-30% di fibre insolubili

20% di proteine a medio valore biologico

10-15% carboidrati. Ciò che rimane dopo l'estrazione dell'olio è una polvere detta farina di canapa. Utilizzi dell'olio di canapa Grazie alle sue caratteristiche chimico-fisiche (è un olio essiccante, ovvero polimerizza anche in forma solida) e nutrizionali (ricchezza in “grassi buoni”), l'olio di semi di canapa può essere utilizzato per varie finalità: Alimento - condimento dei cibi

Integratore alimentare – si è dimostrato utile nella riduzione dei sintomi dell'eczema

Combustibile (bio-diesel)

Solvente naturale non inquinante - per le vernici e gli inchiostri

Impregnante per il legno

Indurente per il gesso

Lubrificante

Miscelato nelle materie plastiche - plastificante

Ingrediente di detergenti per l'igiene personale come saponi e shampoo. Nota: l'olio di canapa ha caratteristiche molto simili a quelle dell'olio di Tung.