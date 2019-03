Analisi, studio e pubblicazione scientifica sugli integratori

Ciò che rende più snello il commercio degli integratori alimentari è la minor importanza che gli enti di controllo conferiscono alla loro efficacia. L'importante è che non siano dannosi per salute e che le "promesse" sugli effetti mantengano una certa "fumosità"; se così non fosse, le pubblicità diventerebbero realmente troppo ingannevoli.

Sulla questione effetti collaterali, controindicazioni, tossicità, eventuale LD50, interazioni farmacologiche, purezza ecc, la questione è più complicata. Questo perché gli integratori alimentari, per certi versi, non devono rispettare l'identico protocollo concepito per i farmaci. Non si tratta di una falla legislativa; piuttosto, aiuta a contenere i costi di commercio e a semplificare la procedura burocratica. Ovviamente, questo è possibile soprattutto in virtù del fatto che gli integratori sono a base di nutrienti e / o fattori nutrizionali, nulla che non si possa già trovare all'interno degli alimenti. Certo, come l'esperienza insegna, "naturale" non è per forza sinonimo di "innocuo" o "benefico".

Ciò che importa veramente è che i nuovi integratori, o quelli che sono stati oggetto di segnalazione negativa da parte dei consumatori, vengano testati in maniera sufficientemente esaustiva. I test che andranno sviluppati dovrebbero conquistare diverse tappe, dagli esperimenti in vitro a quelli sulle cavie, e infine sull'uomo. Fanno eccezione i prodotti che hanno già vari studi alle spalle, e anche in questo caso saranno le autorità a valutare il bisogno o meno di ulteriori esperimenti.

Tutto ciò riguarda soprattutto le caratteristiche essenziali degli integratori, ovvero quanto si correla direttamente alla pericolosità o alla sicurezza al consumo. L'efficacia invece, è un aspetto che viene trattato con meno rigore. A testare i prodotti sono quasi sempre le aziende che li commercializzano; pertanto rimane il dubbio di un conflitto di interessi. In alternativa gli esperimenti vengono delegati ad agenzie esterne, che però lavorano su commissione, ed anche in questo caso rimane il sospetto che ci possano essere delle influenze esterne.

Diciamo che per valutare l'efficacia di un integratore alimentare sarebbe buona norma cercare studi sperimentali a riguardo, meglio se condotti da fonti autorevoli, che hanno usato grossi campioni ma, ad ogni modo, approfondirne comunque i metodi di lavoro. Per ciò che riguarda l'affidabilità di un test, il gold-standard è certamente lo studio in doppio cieco – nel quale, fino alla lettura dei risultati, né gli operatori, né il campione sono a conoscenza di chi ha preso il placebo o chi ha assunto il principio attivo. Se la bibliografia è ampia, sarebbe consigliabile restringere la ricerca a metanalisi e revisioni sistematiche. Nota: si definisce un buon risultato, che sia positivo o negativo, qualunque valore ripetibile su un identico protocollo di studio.