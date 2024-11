N-Acetilcisteina (NAC): come funziona, benefici e controindicazioni

La N-Acetilcisteina - classicamente definita NAC o più semplicemente Acetilcisteina - è il derivato N-Acetile del più comune aminoacido L-Cisteina. Assunta sotto forma di integratore o come terapia farmacologica, la N-Acetilcisteina si è rivelata utile sia nei casi di intossicazione acuta da paracetamolo, sia come antiossidante, mucolitico e citoprotettore. Tra i farmaci a base di N-Acetilcisteina si ricordano le specialità registrate Fluimucil, Rinofluimucil, Solmucol e Broncohexal. Shutterstock

Perché usare la NAC? La N-Acetilcisteina è un importante agente riducente, noto quindi soprattutto per le spiccate proprietà antiossidanti.

Oltre alla capacità di rigenerare il Glutatione, uno dei più importanti antiossidanti a disposizione dell'organismo umano, la N-Acetilcisteina si è dimostrata efficace anche come agente antiapoptotico.

Quest'ultima attività è risultata particolarmente preziosa a livello pancreatico, salvaguardando numero e funzionalità delle cellule Beta, e a livello nervoso, preservando la vitalità delle cellule nervose (neuroni).

Infine, la capacità di ridurre i ponti disolfuro presenti nelle mucoproteine, ha donato alla N-Acetilcisteina anche un attività mucolitica.

In virtù di queste proprietà, la N-Acetilcisteina è utilizzata oggi: Come agente epatoprotettivo;

Come antiossidante, soprattutto nelle patologie età-correlate come quelle del sistema nervoso centrale (es. demenza senile);

Come elemento cardioprotettivo;

Come mucolitico. Recenti evidenze, per lo più sperimentali, attribuirebbero alla N-Acetilcisteina anche potenzialità utili nei confronti della patologie diabetica.

Come si usa la NAC? I dosaggi suggeriti per un'adeguata supplementazione con N-Acetilcisteina sono generalmente quelli di 600 mg per 1-3 volte al giorno. Al fine di prevenire la rara possibilità di formazione di calcoli renali, si consiglia l'assunzione contestuale di abbondante acqua.