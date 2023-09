Myprotein Whey: tra i migliori integratori per la palestra

Le Myprotein Whey sono la risposta giusta per riprendere gli allenamenti dopo la pausa estiva. Se sei stato fermo diverse settimane e in viaggio hai dovuto fare qualche strappo alla dieta, le proteine sono la soluzione ideale per perdere il peso accumulato e tornare in forma. Le proteine del siero del latte, infatti, favoriscono la crescita della fibra muscolare e aiutano a perdere peso e a recuperare la massa muscolare. Se poi la ripresa degli allenamenti implica qualche sacrificio in più in termini di tempo, puoi usare le proteine nella fase di post-workout per incentivare il recupero senza doverti preoccupare di assumere subito un pasto.

Nello shop online trovi diversi tipi di proteine: concentrate, isolate e idrolizzate. Queste ultime, per esempio, sono indicate per chi ha necessità di tempi di assorbimento molto rapidi. Si assorbono, infatti, in soli 10-30 minuti.

Inizia a organizzare i tuoi allenamenti, usufruendo della campagna Myprotein Impact Week che ti consente di acquistare proteine e non solo a prezzo scontato. Per saperne di più continua la lettura della guida qui di seguito.