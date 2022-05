Myprotein proteine: scopri le offerte della Impact Week

Il caldo è un fattore che mina la regolarità degli allenamenti. L'idea della maggiore fatica, dovuta all'aumento delle temperature, ha spesso un effetto scoraggiante. Per mantenere i risultati ottenuti e raggiungere nuovi traguardi è bene ricorrere all'aiuto di proteine, integratori e snack. Prova nuove proteine approfittando di un codice sconto MyProtein . In questo modo usufruisci di uno sconto e ampli la varietà di proteine che assumi normalmente.

Con l'estate in arrivo è bene fare scorta di Myprotein proteine. Lo shop lancia una settimana speciale di promozioni, ribattezzata Impact Week. La proposta include tante offerte su abbigliamento sportivo, vitamine e snack. Se sei interessato alle proteine, per esempio, potrai acquistarle con una vantaggiosa riduzione sul prezzo.

Barrette proteiche Myprotein: acquistale in offerta

Non hai mai provato prima le Myprotein proteine? Acquistale approfittando della Impact Week. Una buona soluzione sono le merende a base di barrette proteiche Myprotein. L'assortimento include diverse tipologie in confezioni da 6 o 12 pezzi. Qui sotto, trovi alcuni tipi di snack:

Impact - barrette a triplo strato con basso contenuto di zuccheri. Disponibili in diversi gusti, tra cui cioccolato e arancia e caramello e noci

Layered - barretta a sei strati con 21 grammi di proteine e alto contenuto di fibre. I gusti sono tanti, da quello torta di compleanno a quello biscotti e crema

Crispy Layered - barretta croccante a strati con 16 grammi di proteine. Disponibili nei gusti cioccolato e caramello e cioccolato bianco e arachidi

Lean Protein - barretta magra con 18 grammi di proteine nel gusto cioccolato bianco e lampone

Xtra Proteine - barrette con 30 grammi di proteine nei gusti cioccolato e arancia, vaniglia e miele e non solo.

Per stabilire di quale apporto necessiti, fai riferimento alle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'OMS, infatti, consiglia di assumere quotidianamente 1 grammo di proteine per ogni chilogrammo di peso corporeo.

Proteine in polvere Myprotein: quali scegliere?

Per mantenere i tuoi obiettivi di allenamento scegli il supporto delle proteine in polvere. L'utilizzo è semplicissimo. Devi solo scioglierle in acqua o latte. Le assumi cioè sotto forma di bevanda, modalità che durante la stagione primaverile ed estiva è sicuramente quella più indicata. L'assortimento di proteine in polvere Myprotein è ampissimo. Le Impact Whey Protein, per esempio, ti garantiscono un apporto di 21 grammi di proteine e sono disponibili in ben 40 gusti.

Le Clear Whey Isolate, invece, assomigliano a un succo di frutta. Sono proteine derivanti dal siero del latte e si sciolgono in acqua. Ti garantiscono un apporto di 20 grammi di proteine e hanno un sapore rinfrescante a base di arancia e mango, tè alla pesca e non solo.

Accedi alla sezione Myprotein proteine e acquista i tanti prodotti in offerta, tra cui il burro di arachidi, l'avena, gli integratori multivitaminici e non solo.