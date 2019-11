Myprotein: tanti integratori e offerte per risparmiare durante il Black Friday

Ma quando iniziano, in generale, le offerte Black Friday e quali sono i codici sconto Black Friday di cui approfittare? La data fissata per il Venerdì Nero è venerdì 29 Novembre, ma sullo shop di Myprotein è già possibile iscriversi per avere un accesso anticipato alle offerte.

Con oltre 10 anni di esperienza, Myprotein è il sito leader in Europa nell'ambito degli integratori alimentari per lo sport. Tra i motivi del suo successo ci sono sicuramente la qualità indiscussa dei prodotti, una vasta gamma di articoli disponibili e la possibilità di ordinarli online e riceverli comodamente a casa, grazie a un servizio di vendita e assistenza tra i più efficienti.

Myprotein pancake: quali ingredienti acquistare online?

Quando si parla di integratori tutti pensano immediatamente agli snack da assumere tra i pasti – come, ad esempio, le barrette Myprotein – o alle soluzioni in polvere utilizzate dagli sportivi.

Non tutti sanno, tuttavia, che grazie agli ingredienti di Myprotein è possibile creare anche delle gustose ricette ipocaloriche che badino alla propria forma fisica. Una tra tutte? I pancake, ottimi per la colazione, per la cui preparazione si possono acquistare diversi articoli online come le proteine Impact Whey, l'avena Myprotein e il burro di arachidi Myprotein – disponibile in soluzione cremosa.

Ma per le proteine quale aroma conviene scegliere? A seconda delle preferenze: tra Cioccolato, Gusto Torta, Vaniglia, Crema&Fragola e Orange Crème, infatti, potrete sbizzarrirvi a creare tanti pancake di gusti diversi senza badare a spese, approfittando di un vantaggioso Codice Sconto Myprotein Black Friday.

Myprotein proteine: le migliori per ogni esigenza

Se, come abbiamo visto, le proteine sono un ingrediente necessario per la creazione di ricette ipocaloriche, è possibile assumerle anche in forma pura per diversi scopi ed esigenze. Il sito, ad esempio, suddivide i prodotti attraverso un menu a tendina che permette di trovare gli articoli in base alla Gamma – proteine, vitamine – all'obiettivo – Massa muscolare, Perdita di peso, Benessere, Performance sportiva – oppure al regime alimentare.

Chi, ad esempio, segue una dieta vegetariana o vegana sa quanto sia importante compensare le proteine generalmente assunte tramite la carne. Myprotein ha pensato ad una linea dedicata espressamente a loro, ma anche a chi soffre di intolleranze al lattosio o al glutine.

Whey Protein

Un discorso a parte va fatto poi per le proteine della linea Whey. Si tratta di proteine del latte prodotte con siero della migliore qualità che garantiscono un elevato supporto proteico e di aminoacidi. Questo tipo di integratore è ideale per un'assunzione post attività sportiva, in quanto ha un assorbimento molto veloce.

Le Impact Whey sono disponibili in due formulazioni:

le WPI – Whey Protein Isolate, con un apporto proteico pari al 96%

le WPH – Whey Protein Hydrolysed, le proteine in polvere di ultima generazione