Un allenamento della durata di 3-4 ore, per esempio, può provocare una perdita di cloruro di sodio pari a 8-15 grammi. E una persona con una dieta equilibrata assume quotidianamente solo 6-10 grammi di cloruro di sodio. É evidente che questa perdita vada integrata con l'assunzione di un prodotto come Myprotein Hydrate con elettroliti e vitamine.

Se ti alleni in maniera intensa e hai bisogno di reintegrare sodio, potassio e magnesio (principali elettroliti), questo prodotto è decisamente adatto a te. Sessioni di allenamento prolungato e sudorazione intensa possono causare disidratazione. In questi casi è bene assumere un integratore durante o dopo l'allenamento. Le perdite di cloruro di sodio, potassio e magnesio, infatti, non sono facili da recuperare con la dieta. E una disidratazione prolungata ha effetti negativi sulla capacità di concentrazione e sui livelli di forze ed energie.

Myprotein Clear Whey: le proteine di Myprotein

Se hai bisogno di integrare le vitamine, non hai a disposizione solo Myprotein Hydrate con elettroliti e vitamine.

Puoi provare, per esempio, un prodotto che combina insieme proteine e vitamine come Myprotein Clear Whey Electrolyte.



Si tratta di proteine del siero del latte con elettroliti, vitamina B e vitamina C. É un'ottima alternativa ai classici frullati proteici, perché assomiglia a un succo di frutta. Non a caso è disponibile nei gusti limone e lime, uva e pompelmo rosa. Avrai così 11 grammi di proteine a porzione e, allo stesso tempo, recupererai la perdita di vitamine ed elettroliti.

Come vedi, Myprotein ti viene incontro con diverse soluzioni che ti consentono di evitare una condizione di disidratazione prolungata, assolutamente da evitare dato che genera affaticamento muscolare e crampi. Nei casi più seri gli effetti collaterali arrivano a includere anche nausea, tremori muscolari e collasso cardiocircolatorio.

Se sei molto interessato alle proteine, le Myprotein Clear Whey sono disponibili in diverse versioni. Sono in vendita, per esempio, quelle Isolate premiate come Migliori proteine in polvere agli European Specialist Sports Nutrition Awards nel 2022. L'apporto proteico garantito è di 20 grammi a porzione, con solo 0,1 grammi di grassi e 0,2 grammi di zuccheri.