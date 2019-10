Myprotein BCAA: cosa sono gli aminoacidi ramificati e a cosa servono

Per quanto riguarda le proteine esistono diverse soluzioni: dalle proteine del siero del latte a diversi tipi di snack, come le Myprotein barrette o il burro di arachidi Myprotein, tutti acquistabili online tramite i Codici Myprotein .

BCAA: gli aminoacidi ramificati

La proteina di un muscolo è composta da 20 aminoacidi, di cui 9 essenziali e 11 non essenziali. Quelli essenziali, nello specifico, non vengono sintetizzati in quantità sufficiente dall'organismo, per questo devono essere integrati tramite l'alimentazione.

I BCAA – amminoacidi a catena ramificata – fanno parte proprio dei 9 amminoacidi essenziali. In tutto sono tre: leucina, isoleucina e valina.

Come abbiamo detto l'unico modo per introdurne a sufficienza è attraverso la dieta: per questo esistono diversi tipi di integratori alimentari in polvere o in capsula.

Specie la leucina, ad esempio, si rivela particolarmente importante, in quanto sollecita la sintesi proteica muscolare.

A cosa servono gli aminoacidi Myprotein

Ideali per gli sport aerobici e anaerobici, gli aminoacidi prevengono il catabolismo muscolare. Questo significa che svolgono un ruolo importante nella riparazione, ripristino e mantenimento della massa muscolare magra, soprattutto in seguito a un allenamento.

Ma non solo: assumere regolarmente integratori BCAA può rivelarsi utile per equilibrare l'assunzione di proteine. Ci riferiamo, ad esempio, a chi per lavoro va sempre di fretta e, tra un panino e l'altro, è costretto spesso a pasti a basso contenuto proteico. In questi casi assumere una dose di aminoacidi ramificati BCAA può garantire ugualmente il giusto apporto proteico.