Indicazioni Quando usare il muscolo di grano? Il muscolo di grano si propone come una valida alternativa alla carne, non solo per i vegetariani, ma anche per chi desidera ridurre il contenuto di proteine e grassi animali nella propria dieta.

Trattandosi di un alimento povero di grassi e calorie, ma particolarmente ricco di proteine, il muscolo di grano può trovare ampio spazio anche nell'alimentazione degli sportivi e nelle diete ipocaloriche.

Dosi e Modo d'Uso Come usare il muscolo di grano? L'assunzione di muscolo di grano cambia in base alla composizione totale della dieta e alle caratteristiche del soggetto in analisi.

La porzione media per un adulto sano è più o meno di 100-200 g (dalla donna sedentaria all'uomo sportivo) ma, in merito alla frequenza di consumo, la questione si complica. Seguendo un dieta VEGANA, il muscolo di grano NON può essere considerato un sostituto degli alimenti di origine animale. In tal caso è necessario fare uso di integratori alimentari o di farmaci che compensano i deficit nutrizionali specifici.

Al contrario, per chi rispetta un'alimentazione onnivora o una dieta LATTO-OVO-vegetariana, il muscolo di grano può rimpiazzare totalmente la carne e il pesce.

Effetti Collaterali Non esistono effetti collaterali legati all'assunzione di muscolo di grano ma, come descriveremo nel prossimo paragrafo, esiste un certo rischio di reazioni avverse legate all'ipersensibilità individuale.

Controindicazioni Quando non dev'essere usato il muscolo di grano? Le controindicazioni legate all'assunzione di muscolo di grano solo limitate a eventuali forme di ipersensibilità soggettiva, come l'intolleranza e l'allergia alimentare: Per la presenza di glutine, il muscolo di grano non è adatto all'alimentazione del celiaco.

Inoltre, la presenza di proteine della soia lo rende controindicato alle dieta delle persone allergiche a questa leguminosa.