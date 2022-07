Multivitaminico Myprotein: scopri i prodotti dello shop e gli sconti solo per poco tempo

Vuoi recuperare le energie dopo una giornata di duro allenamento? Si consiglia l'assunzione di un multivitaminico Myprotein a base di vitamine B e C. Leggi la guida per scoprire i prodotti dello shop e approfitta delle offerte tramite codice sconto myprotein . Individua il voucher con la riduzione sui multivitaminici, incolla il codice nel carrello e lo shop applica subito lo sconto sul tuo totale da pagare.

Caramelle gommose multivitaminiche: una pratica soluzione

Sei sempre in giro e vuoi una soluzione pratica e semplice? Il tuo obiettivo è integrare l'apporto vitaminico per proteggere anche pelle e capelli? Allora le caramelle gommose multivitaminiche sono la tua soluzione ideale. Myprotein propone caramelle dal sapore di fragola contenenti 11 vitamine e minerali, tra cui vitamina E, B12, D, B6 e A. Non solo, queste caramelle contengono biotina, una vitamina del gruppo B nota anche con il nome di vitamina H. La biotina ha una serie di effetti positivi:

rinforza i capelli fragili e sottili

previene la caduta dei capelli

migliora lo spessore e la salute delle unghie

Il multivitaminico Myprotein in caramelle ti permette anche di integrare la vitamina C per la protezione del sistema immunitario. La confezione è da 30 caramelle ed è praticissima. Puoi portarla con te in borsa o nel borsone da palestra per averla sempre a portata di mano. Approfitta degli sconti proposti spesso da Myprotein e testa le caramelle, che ti arriveranno comodamente a casa in 4/7 giorni lavorativi.

Caramelle multivitaminiche e vitamina B12

Se segui una dieta vegana potresti essere a rischio di una carenza di vitamina B12, in quanto i vegetali non contengono questa sostanza in quantità tali da sostenere il fabbisogno dell'uomo. Le caramelle multivitaminiche, invece, contengono B12 e potrebbero esserti d'aiuto a integrare il tuo livello di assunzione quotidiana.