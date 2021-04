Multivitaminico Myprotein: la scelta giusta per uomini e donne

I prodotti Myprotein, tra l'altro, non sono solo ricchi di vitamine A, D, E e C ma anche di vitamina B1 (tiamina), B2 (riboflavina) e B3 (niacina).

Se segui una dieta alimentare o un programma di allenamento piuttosto intenso, gli integratori multivitaminici sono fondamentali per garantirti il giusto apporto giornaliero di vitamine.

Vitamine Myprotein: quale scegliere

Per compare il giusto multivitaminico Myprotein devi considerare corporatura e sesso. Gli uomini, per esempio, hanno bisogno di una quantità superiore di vitamina A, B, E e di zinco. Non solo, devono fare attenzione anche alle vitamine che consentono il mantenimento del giusto livello di testosterone. Le donne, invece, necessitano soprattutto di ferro e acido folico.

Nella scelta del multivitamico, inoltre, è necessario considerare l'obiettivo che si vuole raggiungere. Per rafforzare il sistema immunitario è ottimo un prodotto a base di vitamina D, mentre per recuperare le energie è consigliato un prodotto con vitamine B e C.

Nello shop, sono a disposizione tutte le soluzioni suddivise proprio per obiettivi, tra cui digestione, capelli, benessere, dieta e controllo del peso, energia, detox e così via. Qui di sotto, un piccolo elenco dei prodotti disponibili: