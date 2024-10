Cosa fa il mio-inositolo? Quando prenderlo?

In ambito clinico, l'integrazione con mio-inositolo, alla luce del suo ruolo biologico di secondo messaggero, si è dimostrata efficace soprattutto in ambito neurologico e psichiatrico.

Nonostante non vi siano ancora certezze relative alla sua essenzialità per la crescita, lo sviluppo e il corretto funzionamento dell'organismo umano, molti Autori considerano l'inositolo una vitamina, definendola come vitamina B7 .

Classicamente, il mio-inositolo viene impiegato in ambito clinico e integrativo per le sue spiccate attività antidepressive e ansiolitiche .

Si dimagrisce con il mio-inositolo? Altri benefici

No, con l'inositolo non si dimagrisce. Le sue applicazioni sono più che altro concentrate in ambito neuro-psichiatrico, anche se è oggi possibile individuare anche nuove interessanti proprietà emergenti.

Mio-inositolo e patologie neurologiche

Da recenti evidenze scientifiche, alcune anche di natura clinica, il mio-inositolo si sarebbe rivelato utile nel gestire patologie neurologiche complesse, come la malattia di Alzheimer e l'autismo.

In questi lavori, proprio alla luce del ruolo regolatorio del mio-inositolo, l'integrazione con questa molecola si sarebbe rivelata efficace nel controllare l'evoluzione clinica della patologia.

Maggior grado di attenzione, miglioramento delle capacità percettive e mnemoniche sarebbero le principali funzioni superiori nutrite dal mio-inositolo.

Mio-inositolo e disturbi psichiatrici

Ben caratterizzato, anche attraverso trial clinici, è il ruolo del mio-inositolo nella gestione di turbe psichiatriche, come la depressione e il disturbo ossessivo-compulsivo.

Secondo diversi autori, la corretta integrazione con mio-inositolo, determinerebbe un netto miglioramento della sintomatologia, con una riduzione sia dell'entità che della frequenza degli episodi depressivi e maniacali.

Mio-inositolo e patologie ginecologiche

Negli ultimi anni, l'uso del mio-inositolo ha suscitato grande interesse anche in ambito ginecologico.

Più precisamente, diversi autori avrebbero dimostrato come l'uso di mio-inositolo, associato ad antiossidanti come l'acido alfa-lipoico, determinerebbe un netto miglioramento dei parametri metabolici in corso di sindrome da ovaio policistico.

Il miglioramento del profilo glicemico e insulinemico, il miglioramento del profilo lipidemico, il miglior bilanciamento degli ormoni sessuali e l'eventuale correzione dell'iperandrogenismo risulterebbero alcuni dei principali benefici del mio-inositolo descritti nel corso di studi, sia sperimentali che clinici.

L'identificazione dei meccanismi molecolari d'azione, permetterebbe di chiarire più nel dettaglio tutte le potenzialità del mio-inositolo e dei suoi isomeri - come il d-chiro-inositolo - in questo ambito clinico.