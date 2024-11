Integratori di fosforo: quali sono i migliori?

Il fosforo è fondamentale per il benessere nel nostro organismo, si trova per circa l'80% nelle ossa e nei denti, ma anche nel sangue e nei tessuti molli.

A cosa serve il fosforo e perché è importante?

Il fosforo è molto importante per il benessere di ossa e denti. Regola il PH e ha anche il compito di trasformare il cibo in energia. Il fosforo è fondamentale per la costituzione di DNA e RNA, proteine e zuccheri; è suggerito per stimolare memoria e attenzione, per migliorare la concentrazione e alleviare la stanchezza mentale.

Scopriremo di seguito alcuni integratori a base di fosforo utili da assumere.