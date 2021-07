Menopausa: un approccio naturale

Introduzione

La menopausa indica il periodo in cui nella donna cessa completamente il ciclo riproduttivo: dopo circa 40 anni di cicli mestruali, il ciclo diviene inizialmente irregolare, sino a fermarsi del tutto.

L'età media in cui una donna va incontro a menopausa si aggira attorno ai 51 anni.

La menopausa, quindi la fine dei cicli riproduttivi, non è dovuta all'ipofisi, bensì all'ovaio, che non è più in grado di rispondere adeguatamente alle gonadotropine prodotte dalla ghiandola pituitaria: in questo modo, in assenza di retroazione negativa (risposta a feedback negativo), il livello di gonadotropine aumenta notevolmente nel tentativo di portare a maturazione un gran numero di follicoli ovarici.

In menopausa l'assenza di estrogeni provoca sintomi di varia gravità: vampate di calore, atrofia dei genitali e delle mammelle, sudorazione, secchezza vaginale, irritabilità, depressione ed osteoporosi dovuta alla perdita di calcio dall'osso.

La terapia farmacologica classica si basa sulla terapia ormonale sostitutiva a base di estrogeni e progesterone, con lo scopo di ridurre i sintomi e prevenire l'osteoporosi; se da un lato i benefici sono notevoli, dall'altro questa terapia non è priva di effetti collaterali.

Accanto alla terapia classica della menopausa - previo consiglio medico - potrebbe essere utile pensare ad un ausilio fitoterapico in grado di alleviare i fastidiosissimi sintomi associati: in questo senso, possono rivelarsi utili la cimicifuga, il trifoglio rosso, la soia e la dioscorea.