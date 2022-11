Integratori di Melatonina: Funzionano?

La melatonina è il principale ormone secreto dalla ghiandola pineale, altrimenti detta epifisi.

La sua produzione si realizza al livello di cellule chiamate pinealociti, a partire dall'aminoacido triptofano, mentre la sua secrezione segue un caratteristico ritmo circadiano.

Più precisamente, la secrezione di melatonina è massima nelle ore notturne o di buio e minima nelle ore di luce, grazie a un fine meccanismo che vede i raggi ultravioletti inibitori della secrezione di melatonina.

Dopo la nascita, i livelli di melatonina crescono all'aumentare dell'età, per decrescere nuovamente in età adulta e geriatrica; di qui l'uso di melatonina come possibile rimedio antiaging.

La melatonina è coinvolta nella regolazione di numerosi cicli biologici, sincronizzando così il fotoperiodo alla risposta organica.

Funzioni riproduttive, peso corporeo, caratteristiche sociali e neurologiche sono solo alcuni dei fattori regolati dalla melatonina.