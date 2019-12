Mate - Yerba matè

Generalità Il mate - detto anche tè paraguaiense - è l'infusione preparata con le foglie verdi o tostate di un agrifoglio sempreverde, che cresce spontaneo in Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay. Tale arbusto è noto in botanica con la nomenclatura binomiale Ilex paraguariensis. Foto: Dettaglio di foglie di Ilex paraguariensis Nei Paesi di lingua spagnola, l'infuso è conosciuto con il nome di yerba matè e rappresenta la bibita coloniale tradizionale per eccellenza, molto apprezzata come bevanda stimolante. Nomi alternativi della bevanda sono "Tè del Paraguay" o "Tè dei Gesuiti", in quanto a loro si deve la diffusione in Europa della pianta. Si stima che a livello mondiale, i consumatori di yerba mate siano più di 1 milione, concentrati prevalentemente negli stati del Sud America. Il sapore dell'infuso è astringente (tannico) e amaro; il profumo è caratteristico e aromatico. Parte utilizzata Per la produzione del mate si recidono le parti terminali dei ramoscelli e le si espongono al calore per inattivare gli enzimi; in questo modo è possibile preservare il colore verde delle foglie, che vengono poi essiccate e spezzettate, quindi usate per preparare infusi. La torrefazione, seppur lieve, è anche importante per lo sviluppo di sostanze aromatiche che conferiscono all'infuso le relative caratteristiche organolettiche.

Foto: Foglie essiccate di mate in ciotola di legno, con relativo infuso in contenitore tradizionale con beccuccio (bombilla).

Scopri la Ricetta per preparare il Matè in Casa

Modo d'uso Il mate è disponibile sotto forma di foglie essiccate e sminuzzate, indicate come rinedio erboristico per tisane o in bustine di filtro: la dose consigliata è di 2-4g (divisa in 3 infusi da assumere in momenti diversi della giornata).

Preparazione: versare una tazza di acqua bollente sul preparato e lasciare in infusione per 5-10 minuti, quindi filtrare e bere.

Note: Un'infusione breve è meno astringente, ha un sapore migliore e conserva comunque una buona capacità stimolante (poiché la caffeina viene estratta più velocemente rispetto ai tannini).

estratti secchi ottenuti dalle foglie e titolati in caffeina o in acido clorogenico; rappresentano la scelta migliore per trattamenti prolungati. In genere disponibili sotto forma di compresse o capsule; si consiglia l'assunzione di 3g divisi in 2 o 3 assunzioni.