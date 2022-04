Cos'è La lattoferrina (o lattotransferrina) è una glicoproteina composta da 703 aminoacidi, ad azione ferro-trasportatrice ed immunitaria, identificata per la prima volta da Sorensen nel 1939 all'interno nel latte vaccino. Shutterstock Abbondantissima nel colostro umano o primo latte, la lattoferrina circola nell'organismo prevalentemente nel plasma sanguigno. E' parte fondamentale dei globuli bianchi neutrofili, ma si crede essere prodotta anche da altre cellule. Nei fluidi corporei, la lattoferrina si trova in tre forme chimiche: priva di ferro, monoferrica e differenziale. Si conoscono tre isoforme di lattoferrina, due con attività RNasi (lattoferrina-beta e lattoferrina-gamma) e una senza attività RNasi (lattoferrina-alfa). I recettori per la lattoferrina possono essere trovati sul tessuto intestinale, monociti / macrofagi, neutrofili, linfociti, piastrine e su alcuni batteri. Alla lattoferrina si riconosce un ampio spettro di funzioni biologiche, che spaziano dal controllo della disponibilità di ferro, fino alla modulazione immunitaria (antimicrobica, antivirale, antimicotica, antiossidante ecc.). Sono tuttavia necessarie ulteriori ricerche per ottenere maggiore chiarezza sugli esatti meccanismi d'azione della lattoferrina.

Concentrazioni La lattoferrina si trova a concentrazioni differenti nei vari liquidi corporei: Colostro: 5-7 mg / ml;

Latte di transizione: circa 3.7 mg / ml;

Latte maturo: 1-2 mg / ml;

Sangue: 0.02-1.5 µg / ml;

Latte vaccino: 31,8 - 485,6 μg / mL (può aumentare significativamente in caso di infezione mammaria).

Ruolo Biologico Attività enzimatica della lattoferrina La lattoferrina idrolizza l'RNA ed esibisce le proprietà delle ribonucleasi secretorie specifiche della pirimidina. In particolare, secondo un vecchio studio intitolato "RNase inhibition of reverse transcriptase activity in human milk", distruggendo il genoma dell'RNA, la RNasi del latte inibisce la trascrizione inversa dei retrovirus che causano il cancro al seno (osservato prima di tutto nei topi). Non a caso le donne Parsi nell'India Occidentale, avendo un livello di RNasi nel latte molto inferiore rispetto ad altri gruppi, mostrano tasso di cancro al seno tre volte superiore alla media (Human milk samples from different ethnic groups contain RNase that inhibits, and plasma membrane that stimulates, reverse transcription). Pertanto, le ribonucleasi del latte, ed in particolare la lattoferrina, potrebbero svolgere un ruolo importante nel meccanismo di patogenesi sopra menzionato. Recettore della lattoferrina Il recettore della lattoferrina svolge un ruolo importante nella captazione della stessa ne facilita il legame con gli ioni ferro. È stato dimostrato che l'espressione genica di questo recettore aumenta con l'età nel tratto intestinale del duodeno e diminuisce invece nel digiuno. Anche la gliceraldeide-3-fosfato deidrogenasi (GAPDH) – enzima glicolitico – ha dimostrato di funzionare come recettore per la lattoferrina. Attività ossea Per esaminare in che modo la lattoferrina possa influire sulle ossa, è stata utilizzata in forma arricchita con ribonucleasi. Ha così dimostrato di avere effetti positivi sul turnover osseo, aiutando a diminuire il riassorbimento minerale e ad aumentando il deposito. Ciò è stato dimostrato da una diminuzione dei livelli di due marker di riassorbimento osseo (deossipiridinolina e N-telopeptide) e da un aumento dei livelli di due marker di formazione ossea (osteocalcina e fosfatasi alcalina) – studio: Milk ribonuclease-enriched lactoferrin induces positive effects on bone turnover markers in postmenopausal women. Ha inoltre ridotto la formazione di osteoclasti, il che indica una diminuzione delle risposte pro-infiammatorie e un aumento delle risposte antinfiammatorie, traducendo per la riduzione del riassorbimento osseo (Inflammatory responses improve with milk ribonuclease-enriched lactoferrin supplementation in postmenopausal women). Interazione con gli acidi nucleici Una delle proprietà importanti della lattoferrina è la sua capacità di legarsi con gli acidi nucleici. La frazione di questa proteina estratta dal latte contiene infatti il 3,3% di RNA, nonostante si leghi preferibilmente al DNA a doppio filamento piuttosto che al DNA a filamento singolo. La capacità della lattoferrina di legare il DNA viene sfruttata per il suo isolamento e purificazione mediante cromatografia di affinità.

Integratore Discreta è la mole di studi sulle proprietà immunomodulanti della lattoferrina in modelli umani e animali. Da molti di questi studi si evince come la lattoferrina sia dotata di interessanti proprietà antinfettive, immunomodulatorie e promotrici di una corretta ecologia intestinale. Durante le terapie antibiotiche, la lattoferrina può da un lato aumentare la suscettibilità dei batteri alla terapie farmacologiche e dall'altro, in sinergia con i probiotici, promuovere la crescita di ceppi batterici intestinali benefici (Lactobacillus o Bifidobacterium) che dipendono meno dalla disponibilità di ferro. Ovviamente una simile strategia terapeutica può essere adottata solo ed esclusivamente previo specifico consiglio medico. Negli integratori la lattoferrina è generalmente presente insieme a sostanze dotate di azione sinergica, come ceppi probiotici e FOS. Per approfondire: Integratori di Lattoferrina Attenzione! In presenza di particolari condizioni (ad esempio, particolari allergie, gravidanza e allattamento, ecc.), così come in presenza di particolari disturbi o malattie e in caso di terapie farmacologiche in atto, prima di ricorrere all'uso di integratori multivitaminici, è opportuno chiedere il consiglio del proprio medico.