Integratori di vitamine: quando sono consigliati?

Il messaggio che viene spesso trasmesso dalle campagne pubblicitarie di questi prodotti vuol far intendere che chiunque può aver bisogno di assumere integratori di vitamine, per tenere sotto controllo lo stress , per far fronte ai periodi di lavoro/studio più intensi, per contrastare l'invecchiamento o per fronteggiare le mille tensioni quotidiane. In molti, tuttavia, si chiedono se tutto ciò sia vero.

Gli integratori di vitamine sono tra i prodotti maggiormente pubblicizzati nel campo dell' integrazione alimentare . Basta accendere la televisione, fare un giro tra gli scaffali di un supermercato o entrare in una farmacia per rendersi conto della reale diffusione del fenomeno.

Secondo la normativa vigente in materia, tali integratori devono essere considerati come prodotti alimentari ; pertanto, non si tratta di farmaci .

Gli integratori di vitamine sono integratori alimentari disponibili in differenti formulazioni (ad esempio, compresse, capsule , granulati, ecc.), contenenti diversi tipi di vitamine e utilizzati per integrare la normale alimentazione .

Vitamine: cosa sono, dove si trovano, sintomi di carenza

Le vitamine sono sostanze organiche essenziali per il corretto funzionamento dell'organismo appartenenti al gruppo dei micronutrienti. Sebbene alcune di esse vengano prodotte dal corpo, per soddisfarne appieno il fabbisogno è necessario introdurle con la dieta.

Le vitamine possono essere suddivise in due grandi gruppi:

Le vitamine si trovano sia negli alimenti vegetali che in quelli animali; molte di queste, tuttavia, sono termolabili, quindi tendono a decomporsi con il calore. In particolare, ad essere particolarmente suscettibili sono le vitamine del gruppo B e la vitamina C che - oltre a decomporsi per azione di alte temperature - sono sensibili anche alla luce e al contatto con l'acqua. Le vitamine liposolubili, invece, non subiscono diminuzioni rilevanti con la cottura. Alla luce di quanto appena detto, perciò, appare chiaro come solo l'assunzione di alimenti freschi e crudi possa garantire il massimo apporto di vitamine.

Per ciascuna vitamina, sono stati definiti livelli di assunzione raccomandati sotto ai quali è bene non scendere al fine di scongiurare l'insorgenza di carenze e disturbi correlati. I livelli di vitamine raccomandati, comunque, possono essere raggiunti con un'alimentazione sana e varia.

Nella sottostante tabella sono riportate le principali fonti di vitamine e i più comuni sintomi che possono manifestarsi in caso di una loro carenza.

I sintomi di carenza vitaminica, solitamente, insorgono solo in situazioni particolarmente gravi che possono derivare da malattie o particolari diete (spesso scorrette e non equilibrate), a maggior ragione se protratte per lunghi periodi di tempo ed effettuate senza controllo da parte del medico o da parte di figure professionali come, ad esempio, quella del dietista o del nutrizionista. Allo stesso tempo, i sintomi da deficit di vitamine possono verificarsi anche in:

In tutti questi casi, l'utilizzo di integratori di vitamine può rivelarsi utile per colmare le carenze di questi micronutrienti e garantire al soggetto un'efficienza fisica ottimale.