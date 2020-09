Consigli sull'Integrazione Vitaminica

Nonostante si tratti di prodotti ampiamente commercializzati e usati da moltissime persone, il dibattito in merito alla loro reale utilità rimane tuttora acceso. Se da un lato c'è chi li considera del tutto inutili purché si segua una dieta equilibrata e bilanciata, dall'altro c'è chi invece ne sostiene l'uso, in quanto, oggigiorno, difficilmente gli individui seguono una dieta così varia e corretta da garantire il sufficiente apporto di micronutrienti come le vitamine. Inoltre, soggetti che seguono particolari diete o che si trovano in condizioni di aumentato fabbisogno potrebbero aver bisogno di ricorrere all' integrazione vitaminica con prodotti di questo tipo.

Considerazioni e Consigli sull'Integrazione di Vitamine

Gli integratori di vitamine vengono utilizzati per integrare la normale alimentazione con vitamine - ed eventualmente, altri nutrienti - nei casi in cui vi sia una carenza o comunque una diminuzione dei livelli degli stessi che può verificarsi in caso di ridotto o inadeguato apporto con la dieta o in caso di aumentato fabbisogno.

Bisogna però considerare che, in linea di massima, la dieta degli italiani sarebbe complessivamente in grado di soddisfare i livelli minimi di assunzione raccomandati. Di contro, è pur vero che non tutte le persone seguono una dieta corretta, mentre altre seguono schemi dietetici particolari (ad esempio, dieta vegana, dieta priva di frutta e verdura, ecc.) che non possono garantire il giusto apporto di tutti i nutrienti - vitamine incluse - di cui il corpo necessita.

Inoltre, per alcuni soggetti (ad esempio, sportivi, donne in gravidanza, ecc.), il fabbisogno vitaminico risulta essere maggiore e solo una dieta veramente varia ed equilibrata - spesso difficile da seguire - può soddisfare quest'esigenza. Per tale ragione, in simili situazioni, il ricorso all'assunzione di integratori vitaminici può essere utile.

Ad ogni modo, prima di iniziare ad assumere integratori alimentari di qualsiasi tipo, è bene seguire i seguenti consigli: