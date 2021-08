Integrazione di Vitamina D

Il Recommended Daily Allowance (RDA) indica il livello di assunzione media giornaliera sufficiente a coprire il fabbisogno della quasi totalità (97-98%) della popolazione. Per alcuni nutrienti , tuttavia, non è possibile stabilire con esattezza questo valore; è il caso, ad esempio, della vitamina D, dove le richieste alimentari sono strettamente legate al grado di esposizione solare . Per questo ed altri nutrienti vengono quindi stabiliti i cosiddetti AI, cioè i livelli di assunzione adeguati, che nel caso della vitamina D si considerano sufficienti per mantenere la saluta ossea ed i normali equilibri ematici di calcio ( calcemia ), anche in assenza di esposizione solare:

Sovradosaggio e Tossicità

Rischi di tossicità da sovradosaggio

Come per tutte le vitamine liposolubili, anche per la vitamina D esiste un concreto rischio di tossicità da sovradosaggio. Tale evenienza si manifesta con sintomi piuttosto aspecifici, come nausea, vomito, mancanza di appetito, costipazione, debolezza e perdita di peso; nei casi più gravi si viene ad instaurare una condizione di ipercalcemia tale per cui il paziente può accusare disturbi psicologici (depressione, stato confusionale, apatia, letargia fino al coma) ed aritmie cardiache. Dosi elevate di vitamina D, specie in associazione con supplementi di calcio, aumentano il rischio di sviluppare calcoli renali, mentre apporti elevati per lunghi periodi di tempo possono determinare calcificazioni dei tessuti molli (come i reni o i tendini).

Il rischio di intossicazione da vitamina D per eccessiva esposizione solare non sussiste, così come è remoto il pericolo di intossicazione alimentare (a meno che non vengano consumate con regolarità dosi importanti di olio di fegato di merluzzo). Più probabile, invece, incappare in problemi di tossicità derivanti da un esagerato consumo di integratori alimentari.

Per la vitamina D è stato fissato un UL (Upper Limit intake) pari a:

Età Bambini Uomini Donne Gravidanza Lattazione 0-12 mesi 25 mcg (1,000 IU) 1-13 anni 50 mcg (1,000 IU) 14+ anni 50 mcg

