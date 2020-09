Introduzione In questo articolo parleremo degli integratori alimentari necessari ai vegetariani che vorrebbero assicurarsi il completo equilibrio nutrizionale. Shutterstock Il vegetarianismo è infatti una filosofia alimentare basata sull'esclusione – parziale o totale – di alimenti animali dalla propria dieta. Tale definizione, generale ma troppo semplicistica, deve essere adattata alle diverse varianti che caratterizzano questo particolare regime dietetico; non per perfezionismo, ma poiché ad ognuno corrispondono indicazioni dietetiche ben precise. Tipo di Dieta Alimenti Esclusi Latto-ovo-vegetariana carne e pesce ma non i loro derivati (uova, latte e latticini ecc.) Latto-vegetariana carne, pesce e uova (consentito il consumo di latte e derivati) Ovo-vegetariana latte e latticini ecc.ma non le uova Vegana carne, pesce, uova, latte e derivati (yogurt, formaggi ecc.) Crudista (vegana) carne, pesce, uova, latte e derivati (yogurt, formaggi ecc.). Anche i cibi di origine vegetali trattai al calore oltre i 4245 °C. Crudista vegana: in questo tipo di alimentazione sono ammessi solamente alimenti di derivazione vegetale e crudi (trattati a non più di 42-45° C). Sono ovviamente banditi tutti i derivati animali. Inoltre, non possono essere consumati diversi cibi fondamentali per i vegani, quali cereali e leguminose, poiché del tutto indigesti da crudi. È la meno equilibrata.

Perché Usarli L'uso di integratori alimentari per alcuni regimi vegetariani è a dir poco doveroso. Quando si parla di integratori per vegetariani, la distinzione tra le numerose varianti della dieta è pertanto fondamentale. Se i primi due approcci riportati in tabella possono essere considerati sostenibili sotto il profilo nutrizionale, senza (o quasi) l'uso di integratori, non si può esprimere un giudizio altrettanto positivo per la dieta vegana e crudista. Tra le persone che adottano queste filosofie alimentari per lunghi periodi, soprattutto la crudista, non mancano infatti segnalazioni di carenze nutrizionali, soprattutto tra bambini ed adolescenti, e conseguenze patologiche – tra le più gravi, conseguenze infauste per il feto della donna gravida. L’eccezione della dieta latto-ovo-vegetariana Rispetto alla dieta tipica dei Paesi occidentali, la dieta latto-ovo-vegetariana, vanta sicuramente più benefici che rischi. Se paragonata ad una dieta onnivora equilibrata, che includa al suo interno anche alimenti carnei nelle giuste proporzioni, accusa invece dei piccoli svantaggi, che vengono comunque agevolmente colmati rispettando questi semplici consigli alimentari. Consumare un'ampia varietà di alimenti, includendo nella propria dieta cereali integrali, frutta, verdura, legumi, frutta a guscio, semi e, se possibile, derivati di latte e uova. Quindi, variare spesso;

Preferire gli alimenti integrali, riducendo il consumo di quelli elaborati.

Non assumere integratori di fibre;

Se la dieta prevede il consumo di alimenti di origine animale, scegliere soprattutto le fonti meno ricche di grassi come il latte parzialmente scremato al posto di quello intero, i formaggi magri ecc. Inoltre, consumare le uova con giudizio, attenendosi comunque prossimi alle linee guida. Abbiamo quindi parlato di piccoli, relativi e non preoccupanti svantaggi, ma non certo di rischi per la salute (che, anzi, per certi aspetti tende ad essere addirittura promossa). Possiamo quindi affermare, raccogliendo il consenso di molti specialisti del settore, che: prendendo in esame un adulto con fabbisogno nutrizionale normale, egli non dovrebbe necessitare di integrazioni dietetiche particolari. L'ipotesi di arricchire la propria dieta con supplementi dietetici va infatti presa in considerazione per: bambini, adolescenti, sportivi di alto livello e soprattutto in gravidanza ed allattamento.