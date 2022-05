Integratori Solari Contro i Danni del Sole

Cosa sono Gli integratori solari sono prodotti appositamente formulati per rafforzare le difese della pelle esposta al sole e favorire un'abbronzatura intensa e duratura. Il loro utilizzo è infatti in grado di supportare dall'interno la protezione conferita dall'esterno tramite l'applicazione di cosmetici dotati di filtri solari.

Non a caso, la miglior strategia per assicurarsi una "tintarella" sana è quella di aiutare la cute a proteggersi non solo dall'esterno con i fotoprotettori topici, ma anche dall'interno con l'alimentazione, eventualmente supportata dagli integratori solari. Questi ultimi rappresentano un valido aiuto per contrastare il danno ossidativo indotto dal sole (responsabile del fotoinvecchiamento) e per stimolare la produzione di melanina (sostanza prodotta fisiologicamente dal corpo per difendere la pelle dalle radiazioni ultraviolette, nonché pigmento responsabile dell'abbronzatura).

Benefici Potenziali Benefici degli Integratori Solari Gli integratori solari contengono sostanze funzionali utili per migliorare la risposta al sole e ridurre i danni ossidativi. Se consideriamo l'esposizione ai raggi ultravioletti come un potenziale fattore stressante, infatti, l'utilizzo di un complemento per l'abbronzatura può essere utile per attivare la melanina e potenziare i naturali meccanismi di protezione della pelle.

In particolare, gli integratori per l'abbronzatura risulterebbero validi nel: Rinforzare le auto-difese della pelle dagli effetti nocivi indotti dai raggi ultravioletti;

Stimolare la sintesi di pigmenti protettivi della pelle, come la melanina;

Favorire la formazione del collagene ed il mantenimento di una pelle normale e abbronzata;

Proteggere la pelle dall'azione dannosa delle specie reattive dell'ossigeno (radicali liberi);

Ridurre l'eventuale reazione infiammatoria associata all'eccessiva esposizione al sole, come edema, arrossamento e comparsa di bolle;

Prevenire l'invecchiamento cutaneo fotoindotto (photoaging). Se usati in associazione con cosmetici che proteggono la pelle, riflettendo e/o attenuando le radiazioni grazie all'attività dei filtri solari, gli integratori per l'abbronzatura sono quindi un valido aiuto per ottenere un colorito intenso e mantenerlo più a lungo.

L'utilizzo di una protezione solare (creme e prodotti topici) ha la funzione di fornire un aiuto esterno, creando una sorta di barriera che limita l'interazione del sole con la nostra pelle. Quest'azione risulta fondamentale se vengono considerate le esigenze di prevenzione dei tumori cutanei. Di contro, tuttavia, questo schermo riduce la sintesi endogena di vitamina D nella pelle. Per questo motivo, l'assunzione di integratori solari e la cura dell'alimentazione possono agire in sinergia per proteggere dalle alterazioni patologiche delle ossa ed affrontare al meglio la stagione estiva.

Posologia Quando e per Quanto tempo assumere gli Integratori Solari Gli integratori solari andrebbero assunti quotidianamente almeno un mese prima rispetto al periodo in cui si prevede un'esposizione al sole regolare e nelle due settimane immediatamente successive.

Ad esempio, in previsione delle vacanze estive, l'ideale sarebbe iniziare ad usare il prodotto da aprile-maggio, proseguendo fino al periodo (compreso) in cui sono previste le ferie. Gli integratori solari possono essere utilizzati nel caso in cui la destinazione si trovi sia in una località marittima, sia in una località di montagna. Inoltre, è possibile assumere questi complementi alimentari anche in città o se si pratica un'attività sportiva all'aria aperta.

In ogni caso, è doveroso ricordare nuovamente che l'uso d'integratori non sostituisce in alcun modo l'applicazione di creme solari con fattore di protezione medio-alto durante l'esposizione.