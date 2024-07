Integratori post partum: a cosa servono e quali sono i nutrienti chiave

Un numero significativo di donne incinte non soddisfa le raccomandazioni per le vitamine D, C, A, B6, K ed E, folato, colina , ferro , calcio , potassio , magnesio e zinco . Inoltre, tra le neomamme che allattano, le carenze vitaminiche materne possono avere un impatto sulle quantità di vitamine liposolubili e idrosolubili nel latte . In altre parole, se la dieta è carente di alcune vitamine, lo sarà anche il latte materno fornito al proprio bambino.

Quali nutrienti servono?

I cinque principali gruppi alimentari (frutta, verdura, cereali, proteine ​​e latticini) servono come utile punto di partenza nella pianificazione dei pasti post-partum. Tuttavia, alcuni cibi e ingredienti sono più ricchi di nutrienti essenziali di cui hai bisogno per il recupero.

L'elenco seguente include alcune delle vitamine e dei minerali più importanti per il recupero post-partum ed esempi di alimenti che contengono tali nutrienti. Tuttavia, è sempre ideale consultare il proprio medico, dietologo o nutrizionista per assicurarsi che la propria dieta soddisfi le esigenze specifiche del proprio corpo; in tale occasione, è possibile che siano consigliati degli integratori alimentari appositamente studiati per completare e soddisfare i diversi bisogni nutrizionali del periodo post partum.

Nutrienti chiave da ricercare negli integratori post partum

I nutrienti forniti da un integratore post partum variano. In genere, includono:

Quando si confrontano gli elenchi degli ingredienti, il medico saprà essere di aiuto nell'indicare quale combinazione di ingredienti sia più adatta al proprio caso.

Colina

La colina è un nutriente che supporta la memoria e la cognizione. Il corpo non produce abbastanza colina da solo e poiché molti integratori prenatali e multivitaminici in genere non contengono colina, è importante per le donne incinte e per coloro che hanno avuto da poco un bambino assicurarsi che la loro dieta includa la quantità raccomandata ogni giorno.

Gli alimenti ricchi di colina che possono aiutare le persone a raggiungere la quantità giornaliera raccomandata includono:

Ferro

Il ferro è essenziale per mantenere livelli sani di sangue ed energia e reintegra le riserve di sangue perse durante il parto. Quando si ha poco ferro, ci si potrebbe sentire affaticate e stordite. Altri sintomi di carenza di ferro includono perdita di capelli, unghie fragili, battito cardiaco accelerato e sensibilità al freddo.

Gli alimenti ricchi di ferro includono:

Le donne che allattano e non mangiano prodotti di origine animale dovrebbero assumere integratori di ferro per assicurarsi che il latte materno ne fornisca sufficienti riserve, soprattutto dopo il ritorno del ciclo.

Zinco

Lo zinco è un oligoelemento che il corpo produce per mantenere un sistema immunitario sano. Le donne incinte e in allattamento sono a maggior rischio di carenza di zinco. I segnali includono sintomi fisici, come la perdita di capelli e la lenta guarigione delle ferite, così come depressione post-partum e altri disturbi comportamentali.

Le cause sottostanti la carenza di zinco non sono attualmente ben comprese, ma gli studi dimostrano che quando le carenze di zinco vengono affrontate nelle persone nel post-partum, si possono verificare significativi miglioramenti fisici e mentali.

Gli alimenti che contengono zinco includono:

Carne rossa e pollame

Noccioline

Granchio e aragosta

Ostriche

Cereali integrali

Cereali per la colazione fortificati

Proteine

Gli alimenti ricchi di proteine ​​sono importanti per la riparazione dei tessuti, la risposta immunitaria, la guarigione e l'allattamento.

Le proteine ​​sono anche essenziali per la produzione di serotonina, che aiuta a regolare l'umore. Le diete vegetariane e vegane possono essere sicure durante la gravidanza e l'allattamento, ma richiedono un'attenzione particolare per garantire che i requisiti proteici siano soddisfatti.

Sono fonte di proteine:

Proteine ​​animali (pollame, pesce grasso, carne rossa con moderazione)

Fagioli

Lenticchie

Noci e semi

Nel post-partum, il fabbisogno proteico dovrebbe essere valutato da un dietologo, poiché varierà a seconda delle esigenze della neo mamma, dalla composizione corporea e dal volume di produzione del latte.