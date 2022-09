L' Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha, ad esempio, valutato e ritiene che sei vitamine (D, A, C, folato, B6 , B12) e quattro minerali ( zinco , ferro , rame e selenio ) siano essenziali per il normale funzionamento del sistema immunitario.

Nella scelta di un integratore per le difese immunitarie è bene tenere a mente se l'utilizzatore è un adulto o un bambino , in quanto quest'ultimo ha un sistema immunitario è diverso. Prima di ricorrere all'uso di questi prodotti, è sempre bene chiedere il parere preventivo del proprio medico .

Un adeguato apporto di nutrienti è fondamentale per far lavorare le difese dell'organismo al massimo delle loro potenzialità. Per questo motivo, gli integratori per le difese immunitarie contengono vitamine e minerali in grado di aumentare e migliorare la funzionalità del sistema immunitario .

Avere un organismo in salute è l'obiettivo di ognuno di noi, e gli integratori per le difese immunitarie sono prodotti pensati per sostenere e stimolare le normali funzioni di autodifesa del nostro corpo.

Il multivitaminico in formato gocce è quello più utilizzato per i bambini, vista la semplicità d'uso: basta diluire in acqua, latte o succo di frutta le gocce consigliate nel dosaggio. Questo è uno dei formati più puri, rispetto alle compresse o alle tavolette, quindi è preferibile soprattutto nel caso dei bambini.

Sono multivitaminici raccolti in piccole fiale contenenti circa 30 ml di sostanza, che solitamente equivalgono al dosaggio giornaliero consigliato. Le fiale sono senza dubbio tra i formati più comodi, poiché sarà possibile portarne sempre una anche fuori casa senza occupare troppo spazio. Nelle fiale il contenuto è liquido, così come nel caso degli integratori in gocce.

Altro formato solido che potrebbe rivelarsi una buona opzione per i bambini è l'integratore multivitaminico in tavolette masticabili. Solitamente sono particolarmente apprezzate per il loro buon sapore o per la forma simpatica. Sono spesso alla frutta o con altri aromi dolci, quindi sono facili da far assumere ai più piccoli.

Le capsule sono caratterizzate da un involucro cilindrico contenente la sostanza da assumere in polvere: è possibile assumerle sia interamente, con l'involucro, o anche aprendole e assumendo soltanto la polvere contenuta. Come già accennato si tratta di un formato più naturale rispetto alle compresse, anch'esso facile da dosare.

I multivitaminici in compresse sono molto comodi e pratici da dosare, facili da assumere in qualsiasi momento e in qualsiasi contesto. Rispetto ad altri formati presentano lo svantaggio di contenere, in alcuni casi, sostanze leganti ed eccipienti, che servono appunto per la realizzazione della tavoletta o compressa, quindi di integratori meno "puri" rispetto a un formato in capsule o gocce.

La scelta del formato di un integratore per le difese immunitarie dipende molto anche da chi deve farne uso: sicuramente per un bambino sarà più indicato assumere gocce anziché compresse ; stesso discorso per chi ha problemi di deglutizione . Al contrario le compresse sono più comode o pratiche da portare con sé. Vediamo quindi qual è il formato più adatto per ogni esigenza.

Integratori per le difese immunitarie: i 5 migliori per gli adulti

Online sono disponibili per l'acquisto moltissimi prodotti che integrano vitamine e minerali essenziali, per sostenere e migliorare la salute e la capacità di risposta del sistema immunitario. Di seguito, una selezione di quelli per adulti meglio recensiti e più acquistati sul portale e-commerce di Amazon:

Supradyn Difese

Supradyn Difese è un integratore alimentare ad alto dosaggio di Vitamina C (1000 mg), Vitamina D e Zinco, specificamente formulato per supportare le difese naturali del nostro organismo. Vitamina C, Vitamina D e Zinco sono nutrienti specifici che contribuiscono al normale funzionamento del sistema immunitario per prepararsi ad affrontare l'arrivo dell'inverno. La Vitamina C e lo Zinco contribuiscono inoltre alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo e alla riduzione di stanchezza e affaticamento. Si consiglia di assumere una compressa effervescente al giorno da sciogliere in un bicchiere d'acqua. Gusto Arancia, senza glutine e naturalmente privo di lattosio.

Swisse Difesa Immunitaria Swisse Difesa Immunitaria è un integratore a formula multi-nutriente con elevato contenuto di vitamina C, minerali ed Echinacea, che supporta le naturali difese immunitarie. La vitamina C, lo zinco e il rame contribuiscono alla normale funzione del sistema immunitario, mentre il magnesio contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento. La vitamina C, il magnesio e il rame contribuiscono inoltre al normale metabolismo energetico e alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo. Modalità d'uso: una compressa due volte al giorno, durante o immediatamente dopo i pasti. Non superare la dose giornaliera raccomandata.

Defender 360

Questo multivitaminico è molto apprezzato perché completo, con vitamine dei gruppi A, B, C, D, E, J, K, H e minerali, Zinco, Ferro, Calcio, Rame, Manganese. La confezione contiene 120 compresse, per una fornitura di 4 mesi. Sostiene le difese immunitarie: la Vitamina C, la Vitamina D, il Folato e lo Zinco contribuiscono alla normale funzione del sistema immunitario, in periodi di stress o cambi di stagione. La Biotina e lo Zinco contribuiscono al mantenimento di capelli e pelle sempre in forma, il Rame aiuta a mantenere la normale colorazione dei capelli. Ha inoltre un effetto Antiage: la sinergia tra potenti antiossidanti come le vitamine, i minerali ed il Coenzima q10, proteggono le cellule dallo stress ossidativo, limitando i processi di invecchiamento.

Ecco gli altri integratori per le difese immunitarie per adulti che riscontrano il maggior numero di consensi tra quelli disponibili per l'acquisto online: