Integratori di Omega Tre

Generalmente commercializzati sotto forma di opercoli o capsule , gli integratori di omega 3 contengono quasi sempre più di un tipo di molecola; quasi di norma vengono arricchiti con vitamina E ( tocoferoli ), talvolta in associazione con provitamine A ( carotenoidi ), a scopo antiossidante . Per una conservazione ottimale, è opportuno tenerli al fresco e al riparo da luce e ossigeno.

La dieta occidentale è potenzialmente carente di acidi grassi essenziali omega 3; inoltre, esistono dei fattori che predispongono al deficit nutrizionale come: terza età , malassorbimenti (di vario genere, come quello generale, specifico dei grassi ecc), eccesso di omega 6 (contestabile, perché dose dipendente), carenza dell 'enzima necessario al metabolismo specifico (in comune con gli omega 6) ecc.

Non dimentichiamo peraltro che questi nutrienti sono ancora più importanti per il feto , per il bambino , per la gravida , per la nutrice , probabilmente per l' anziano e di certo per chi soffre di patologie metaboliche e/o a base infiammatoria cronica .

Nota : non tutti sanno che l'assunzione di omega 3 non è esente da possibili controindicazioni ; infatti, l'assunzione di acidi grassi polinsaturi deteriorati (perossidati) può sortire un effetto metabolico negativo , anziché un beneficio per la salute.

La necessità di ricorrere a questi complementi dietetici è basata su varie osservazioni scientifiche che ne dimostrano, talvolta inequivocabilmente ma altre volte un po' meno, un ruolo determinante per il funzionamento dell'organismo e per il miglioramento dello stato di salute metabolica. Ciò è dovuto soprattutto al fatto che gli omega tre promuovono la sintesi di eicosanoidi antinfiammatori – ma non solo – opponendosi all'azione proinfiammatoria di altre molecole in realtà molto simili .

Carenza

Omega 3 non è Sinonimo di Acidi Grassi Essenziali

Vale la pena chiarire subito un aspetto fondamentale a cui spesso non viene data la giusta importanza: gli omega 3 non sono gli unici acidi grassi essenziali ; infatti, tale attributo spetta anche ai cosiddetti omega 6.

Gli omega sei sono contenuti in ottime quantità nei semi oleosi e negli oli vegetali; pertanto, sono ben rappresentati nella maggior parte dei regimi nutrizionali. Nonostante anche questa categoria di acidi grassi sia essenziale per l'organismo, se presente in eccesso non è da escludere che possa contribuire ad alcuni scompensi del metabolismo – ma non è ancora ben chiaro in che misura e i risultati sembrano controversi.

Infatti, a seguito di alcuni studi scientifici effettuati in vitro, per un breve periodo si diffuse la convinzione che gli omega 6 potessero contribuire alla comparsa di patologie e disfunzioni metaboliche, intervenendo (per certi versi) all'opposto degli omega 3. Questa ipotesi si basava sul fatto che alcuni omega 6 (soprattutto l'acido arachidonico) sono effettivamente i precursori degli eicosanoidi PRO-infiammatori; pertanto, sembrava logico dedurre che potessero esercitare un effetto diametralmente opposto agli omega 3 – invece, come già detto, promotori degli eicosanoidi ANTI-infiammatori. Peraltro, ω-6 e omega 3 condividono parzialmente la stessa via metabolica, e in particolare un enzima necessario alla loro attivazione (indispensabile per ottenere DHA dai precursori); ciò porterebbe ad una concorrenza con inevitabile sbilanciamento verso gli acidi grassi più abbondanti (omega 6, per l'appunto).

Questa teoria è stata smentita dopo pochi anni, grazie a un ulteriore approfondimento svolto "in vivo" che, per gran parte degli omega 6, ha addirittura svelato un effetto "omega 3-mimentico". Come sempre, la verità sta nel mezzo:

Ad un'analisi specifica sulla composizione alimentare occidentale contemporanea (ricca di cibi spazzatura, conservati, fritti ecc), si nota una presenza significativa di acido arachidonico, che a certi livelli può effettivamente aumentare i fattori dell'infiammazione;

di , che a certi livelli può effettivamente aumentare i fattori dell'infiammazione; Inoltre, la condivisione di alcune vie metaboliche sembra penalizzare gli omega 3; essendo in minoranza, questi ultimi subiscono l'eccesso degli omega 6, che occupano la maggior parte degli enzimi necessari al metabolismo comune.

Carenze di omega 3: sono tutte uguali?

Dunque, quando si parla di omega 3 non è soltanto importante garantire il giusto apporto in termini assoluti, ma anche in termini percentuali.

Mentre la dieta degli uomini del paleolitico si caratterizzava per un rapporto di 1:1 tra omega 3 e omega 6, i recenti cambiamenti dello stile alimentare hanno spostato tale equilibrio verso proporzioni più vicine a 1:13 e 1:20 – a seconda della popolazione analizzata.

Secondo l'INRAN (Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione), l'assunzione consigliata di acidi grassi essenziali richiede:

Almeno lo 0,5 % delle calorie totali per la serie omega 3 (almeno 250 mg in EPA e DHA, e per il resto in ALA; nei lattanti e nei bambini fino a 2 anni si consigliano altri 100 mg di DHA e negli anziani fino a 100-200 mg in più);

Almeno il 2 % dell'energia totale per quanto riguarda gli omega 6;

dell'energia totale per quanto riguarda gli ; In tutto, gli acidi grassi essenziali sono inclusi nel 5-10% delle calorie totali.

Il deficit di omega 3 può essere valutato sotto i tre punti di vista:

Sono quantitativamente carenti, ovvero l'apporto complessivo degli acidi grassi appartenenti al gruppo omega 3 non copre il fabbisogno individuale;

Sono carenti in proporzione agli omega 6 o è carente la parte di EPA e DHA

Sono carenti in senso assoluto, ovvero sia in relazione all'apporto complessivo di tutte le molecole omega 3, sia in rapporto agli omega 6 che la parte di EPA e DHA.

Nota: se la quantità totale di omega 3 è sufficiente, il rapporto con gli omega 6 è sbilanciato a favore di questi ultimi, si parla di eccesso di omega 6.

Perché la Carenza di Omega 3 è Diffusa?

Gli omega 3 sono scarsamente presenti nella maggior parte degli alimenti più consumati nella dieta occidentale. Fatta eccezione per alcuni pesci, semi e oli, sembra davvero complicato trovare cibi che apportino una quantità significativa di omega 3. È quindi davvero così difficile soddisfare tali fabbisogni?

Per rispondere a questa domanda, abbiamo calcolato l'apporto di acidi grassi essenziali e le loro proporzioni in quattro menù giornalieri (vedi risultati). In effetti, com'era logico aspettarsi, il rapporto omega 6 / omega 3 si avvicina a quello desiderabile soltanto nei giorni in cui si consuma una porzione di pesce o di olio di lino, mentre negli altri si allontana anche considerevolmente.

A conti fatti, gli integratori di omega 3 sono utili quando non si mangiano abbastanza prodotti della pesca (soprattutto di mare). È opportuno consumare tre o quattro porzioni settimanali di pesce dei mari freddi o comunque pesce azzurro, ovviamente meglio se pesce povero (ecosostenibile), alternando – se gradito – l'olio extravergine di oliva e altri oli ricchi di omega 3 (non per cucinare ma per condire i cibi crudi).

Potranno esserti utili gli articoli sui pesci azzurri come: sarde, lanzardo, sgombro, palamita, tonno, aringa, alaccia, aguglia, alici, tonnetto alletterato, tombarello ecc.

