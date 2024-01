Integratori di omega tre: a cosa servono, quando sono necessari e benefici

Gli integratori di omega 3 sono prodotti da banco finalizzati ad aumentare l'apporto nutrizionale di uno o più acidi grassi polinsaturi essenziali (PUFA) appartenenti all'omonimo gruppo (ω-3); più precisamente: Acido alfa linolenico (ALA) – (18:3 ω3);

(ALA) – (18:3 ω3); Acido eicosapentaenoico (EPA) – (20:5 ω3);

(EPA) – (20:5 ω3); Acido docosaesaenoico (DHA) – (22:6 ω3). Generalmente commercializzati sotto forma di opercoli o capsule, gli integratori di omega 3 contengono quasi sempre più di un tipo di molecola; quasi di norma vengono arricchiti con vitamina E (tocoferoli), talvolta in associazione con provitamine A (carotenoidi), a scopo antiossidante. Per una conservazione ottimale, è opportuno tenerli al fresco e al riparo da luce e ossigeno. Per la loro limitata presenza negli alimenti, e visto il loro considerevole ruolo nel metabolismo umano, quelli di omega 3 sono tra gli integratori alimentari salutistici più venduti al mondo. Shutterstock Per approfondire: Acidi Grassi Essenziali

Perché Integrare La scelta di assumere un integratore di omega 3 può essere utile in diverse circostanze. Anzitutto gli omega 3 sono molecole essenziali e, pertanto, l'unica fonte di approvvigionamento per l'organismo è rappresentata dalla dieta. Inoltre, questi grassi svolgono delle funzioni biologiche fondamentali per il mantenimento dello stato di salute. Non dimentichiamo peraltro che questi nutrienti sono ancora più importanti per il feto, per il bambino, per la gravida, per la nutrice, probabilmente per l'anziano e di certo per chi soffre di patologie metaboliche e/o a base infiammatoria cronica. La dieta occidentale è potenzialmente carente di acidi grassi essenziali omega 3; inoltre, esistono dei fattori che predispongono al deficit nutrizionale come: terza età, malassorbimenti (di vario genere, come quello generale, specifico dei grassi ecc), eccesso di omega 6 (contestabile, perché dose dipendente), carenza dell'enzima necessario al metabolismo specifico (in comune con gli omega 6) ecc. Gli omega 3 non sono tutti uguali e le due forme chimiche EPA e DHA, pur essendo sintetizzabili dall'ALA (sempre tramite il catalizzatore enzimatico comune agli omega 6), risultano metabolicamente più attive. Attenzione però, siccome gli integratori non sostituiscono una dieta sana ed equilibrata, prima di scegliere un qualsiasi prodotto a base di omega 3, è bene assicurarsi di raggiungere un livello soddisfacente con la dieta. Si consiglia inoltre di leggere attentamente le etichette, al fine di evitare i prodotti meno appropriati o ingannevoli. Per approfondire: Integratori di omega 3: cosa sono, a cosa servono e quali i migliori

Caratteristiche di un buon integratore di Omega 3 Considerato il grosso business che ruota attorno agli integratori di omega 3, prima di effettuare l'acquisto è bene tenere in considerazione alcuni dettagli: Un buon integratore alimentare di EPA e DHA ricavato dall'olio di pesce posseduto dalla certificazione IFOS. Nel prossimo paragrafo approfondiremo anche questo argomento;

alimentare di EPA e DHA ricavato dall'olio di pesce posseduto dalla certificazione IFOS. Nel prossimo paragrafo approfondiremo anche questo argomento; Nonostante possano sembrare identici, l'acido α-linolenico (alfa-linolenico) e il γ-linolenico (gamma-linolenico) non lo sono affatto. L'acido γ-linolenico (GLA, 18: 3) non appartenente alla serie omega 3 (ω3 o n-3), bensì a quella degli omega 6 (ω6 o n-6). Per questo motivo, gli integratori a base di acidi grassi essenziali omega 3 devono contenere la dicitura specifica "acido α-Linolenico" (ALA) e non "acido gamma-linolenico";

Tra i vari derivati ​​omega 3 ricavati dal metabolismo dell'ALA, i più attivi e importanti sono l'acido eicosapentaenoico o EPA (20: 5 ω3) e l'acido docosaesaenoico o DHA (22: 6 ω3). Questa trasformazione è mediata da un enzima chiamato Δ-6-desaturasi, la cui attività catalitica diminuisce con l'invecchiamento, con l'alcolismo, con la dieta ipoproteica, con l'iperglicemia e con i trattamenti farmacologici a base di glucocorticoidi. Per questo motivo si devono preferire gli integratori di omega 3 ricchi di EPA e DHA rispetto a quelli contenenti percentuali maggiori di acido alfa-linolenico o che riportano la semplice dicitura "olio di pesce" senza specificare la composizione in acidi grassi essenziali;

Un buon integratore di omega 3 è ricco di antiossidanti. La vitamina E (tocoferoli, soprattutto l'α-tocoferolo) è la più efficace e ottimizza sia la conservazione, sia l'assorbimento degli omega 3; protegge i PUFA dai radicali liberi. Altre sostanze con funzione analoga che si trovano ritrovare negli integratori omega 3 sono la vitamina A, la C, lo zinco e il selenio.

È inoltre fondamentale eliminare o ridurre al minimo l'ossigeno atmosferico, la luce e le alte temperature;

Ribadiamo che la semplice dicitura "integratore ricco di acidi grassi essenziali" non dà garanzie sulla qualità del prodotto, che potrebbe includere anche un'elevata percentuale di omega 6;

Le dosi consigliate generalmente da 500 mg a 1500 mg / die ma è possibile aumentarle con ragionevolezza;

Quando si confrontano gli integratori a base di omega 3 è bene rapportare non solo il peso netto e le percentuali dei vari componenti su 100 g, ma anche sulla singola capsula o sull'unità di liquido (olio) o altro (vedi alghe ecc).

Certificazione IFOS IFOS ™ è l'acronimo di "International Fish Oil Standards" (standard internazionale dell'olio di pesce). Viene assegnato indipendentemente dal controllo dei test qualitativi sull'olio di pesce e offre una certificazione di qualità. Non è obbligatorio, ma è un valore aggiunto per il prodotto. Garantisce gli standard qualitativi più importanti al mondo. Costituisce il mezzo usato dall'industria dell'olio di pesce per dimostrare la sicurezza, la purezza e l'alta qualità della propria gamma. Qualità dell'Olio di Pesce La qualità degli integratori a base di olio di pesce può essere compromessa sotto tre aspetti diversi: Quantità di omega 3: alcuni tipi di olio di pesce contengono soprattutto acidi grassi omega 7, non omega 3. Peraltro, non sempre apportano la quantità di principio attivo dichiarata in etichetta. IFOS è l'unico programma che garantisce il contenuto effettivo di principio attivo citato in etichetta;

Presenza di contaminanti: i contaminanti ambientali sono sostanze chimiche nocive, che entrano nell'ecosistema a seguito dell'attività industriale. Questi composti, presenti anche in mare, tendono ad accumularsi nei tessuti grassi del pesce, quindi nell'olio estratto. I contaminanti più comunemente rilevati nei campioni di olio di pesce sono i metalli pesanti (ad esempio mercurio, piombo, arsenico, cadmio), PBCs, diossine, furani e PCB diossina-simili. La ricerca clinica suggerisce che i contaminanti provenienti dalle fonti marine commestibili possono avere effetti negativi sulla salute, molti dei quali superano gli effetti benefici degli omega 3. IFOS monitora la presenza di questi composti negativi e garantisce il rispetto del limite di sicurezza imposto dalla legge. L'ultimo test IFOS include anche la misura delle radiazioni;

Stabilità chimico-fisica: direttamente correlato alla shelf-life, questo parametro descrive quanto rapidamente e facilmente si deteriora il prodotto in condizioni normali di stoccaggio. Un olio di pesce che irrancidisce facilmente indica che il prodotto non è stato formulato in maniera adeguata, o che la produzione non è stata gestita correttamente o che è stato conservato in condizioni non idonee (ad esempio temperatura e umidità eccessive). IFOS controlla e garantisce che i prodotti godano della giusta stabilità. Certificazione FOS Gli integratori di omega tre a base di prodotti della pesca possono godere del marchio "Friend Of Sea" o FOS (amici del mare). FOS è un ente di certificazione tra i più quotati della pesca e dell'acqua. Friend of the Sea è un accordo non governativo (ONG) non uno scopo di lucro che mira alla conservazione e alla tutela dell'habitat marino. Le valutazioni del Friend Of Sea sono pianificate sulla base degli studi scientifici più aggiornati e vengono gestiti da entità di certificazione indipendenti. Fondata da Paolo Bray (Direttore Europeo dell'Earth Island Institute per il progetto Dolphin-Safe), la FOS è incentrata sull'ecosostenibilità del prelievo ittico. Tra i risultati di maggio pregio spicca il salvataggio di milioni di delfini catturati durante la pesca del tonno. I prodotti certificati provengono da ogni parte del mondo e richiedono le specie più commercializzate, i mangimi e gli integratori di omega 3 a base di olio di pesce. Il controllo della FOS avviene direttamente sul posto da parte di agenzie per la certificazione internazionale e indipendente nel rispetto degli specifici criteri di sostenibilità. Friend of the Sea fa riferimento ai criteri stabiliti dalla FAO (Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura delle Nazioni Unite) e riassunti nelle Linee guida per i prodotti ittici. I modelli di costo sono moderati per consentire ai piccoli imprenditori di garantire il supporto (attualmente danno origine a circa il 50% della produzione totale). Oltre 350 aziende in più di 50 paesi fanno affidamento sulla FOS per valutare la sostenibilità delle loro materie prime (soprattutto alici, sardine, ritagli di tonno e krill antartico).

Omega 3 e Cervello Il cervello dei mammiferi è estremamente ricco di DHA e di altri acidi grassi omega 3. Esistono alcune prove scientifiche che legano gli acidi grassi omega 3 alla salute mentale. Disturbi Cognitivi e Degenerazione Esistono delle evidenze preliminari sull'effetto degli acidi grassi omega 3 nei confronti di problemi cognitivi lievi, ma non sulle persone sane o affette da demenza. Gli studi epidemiologici sugli effetti degli omega 3 sui meccanismi della malattia di Alzheimer sono inconcludenti. Depressione Gli omega 3 (EPA) possono essere utili come integratore supplementare nel trattamento della depressione maggiore associata al disturbo bipolare. Si sono osservati benefici significativi dopo l'integrazione con EPA solo nel trattamento dei sintomi depressivi e non di quelli maniacali, il che suggerisce un legame tra omega 3 e depressione dell'umore. Il legame tra omega 3 e depressione è stato attribuito al fatto che molti dei prodotti della via di sintesi di questi acidi grassi svolgono un ruolo chiave nella regolazione dell'infiammazione, come la prostaglandina E3, che sembra collegata alla depressione. Questa correlazione è stata sostenuta sia in vitro che in vivo, così come negli studi di meta-analisi. Il meccanismo esatto con cui gli omega 3 agiscono sul sistema infiammatorio è ancora controverso. Ansia Esistono anche certe prove che sostengono il contributo degli omega 3 nel trattamento dei sintomi ansiosi, ma gli studi sono limitati. Prevenzione Psicosi Il collegamento tra omega 3 e prevenzione delle psicosi è molto debole. Per approfondire: Omega 3: Benefici sul Cervello Bibliografia Robinson LE, Mazurak VC (2013). "n-3 Polyunsaturated fatty acids: Relationship to inflammation in health adults and adults exhibiting features of metabolic syndrome". Lipids. 48 (4): 319–32.

Altri Studi Sono state svolte numerose ricerche sull'impatto degli integratori di omega 3 (in particolare quelli del pesce e dell'olio di pesce) verso le malattie cardiache. I risultati dei singoli studi sono stati contraddittori. Nel 2012, due analisi combinate non hanno trovato prove convincenti (risultati contraddittori) a sostegno che gli integratori di omega 3 possano tutelare il cuore dalle malattie cardiache. Tuttavia bisogna specificare che la maggior parte di questi studi ha analizzato delle persone che hanno già avuto una precedente malattia cardiaca (possono avere ereditarietà, altre disfunzioni e fragilità); sono numericamente inferiori gli approfondimenti svolti sulle persone sane. Al contrario, altri approfondimenti sembrano sostenere l'effetto positivo del consumo di prodotti della pesca – le persone che mangiano pesce almeno una volta alla settimana hanno meno probabilità di morire di malattie cardiache rispetto a coloro che lo consumano raramente o mai. Quest'effetto positivo potrebbe essere legato anche alla sostituzione del junk food (cibo spazzatura) con degli alimenti senza componenti nocivi (gassi saturi, idrogenati, trans, colesterolo, tossine ecc). Ricordiamo anche che, di solito, chi consuma pesce con regolarità vanta uno stile di vita globalmente più sano (più frutta e verdura, cibi integrali, attività fisica, no alcol, no fumo ecc). Ciò che non è noto però, è se durante l'integrazione alimentare con omega 3 la dieta delle persone analizzate fosse di per sé in grado di soddisfare la necessità nutrizionale. In tal caso, è ovvio che l'integrazione non abbia portato a un miglioramento misurabile. Se i soggetti avessero sofferto di una carenza, forse i miglioramenti sarebbero apparsi evidenti. Sono stati evidenziati (sempre ndel 2012) alcuni risultati che riguardano l'effetto alleviante degli omega 3 contenuti nei prodotti della pesca e nell'olio di pesce sui sintomi dell'artrite reumatoide (malattia cronica infiammatoria). Nello specifico sui sintomi di rigidità mattutina delle articolazioni, come il gonfiore e il dolore; di conseguenza si è avvertita una minore necessità di assumere farmaci anti-infiammatori per controllare questi sintomi. Diverse persone affette da psoriasi dichiarano di vedere dei miglioramenti con l'assunzione di omega 3 e vitamina D, ma non è scientificamente dimostrato. Gli integratori di omega 3 sono considerati molto utili per le donne incinte che devono raggiungere il fabbisogno e non vogliono rischiare di incrementare l'apporto di mercurio alimentare abbondante nei grossi pesci. Il DHA svolge un ruolo importante nel funzionamento del cervello e della vista. È stata condotta una ricerca sulla correlazione tra DHA, altri omega 3 e le malattie cerebrali, oltre che oculari. Non si sono trovate prove sufficienti per trarre conclusioni sull'efficacia, anche se, lo ricordiamo, questi approfondimenti hanno trascurato l'apporto di omega 3 con la dieta del campione. Tuttavia, nel 2015 il "National Institutes of Health" (NIH) ha indicato che gli integratori contenenti EPA e DHA non sembrano rallentare la progressione patologica nelle persone ad alto rischio di sviluppare la fase avanzata di questa malattia. Oltre alla solita variabile alimentare, anche in questo caso si è utilizzato un campione particolarmente predisposto all'aggravamento della patologia. Lo stesso studio ha indicato che l'assunzione di integratori EPA e DHA non rallenta il declino cognitivo negli anziani. Infine, non è possibile trarre conclusioni "certe" sul fatto che l'integrazione di omega 3 possa essere utile per: allergie, asma, cachessia (grave perdita di peso) associata al cancro avanzato, fibrosi cistica, malattie renali, lupus, crampi mestruali, obesità, osteoporosi e trapianto di organi (ad esempio, diminuendo la probabilità di rigetto).

Effetti Indesiderati e Controindicazioni Normalmente, gli integratori di omega 3 sono ben tollerati dalla stragrande maggiornaza delle persone e, se si rispettano le normali dosi d'impiego, non dovrebebro causare alcun tipo di problema. Ad ogni modo, non si possono completamente escludere l'eventuale insorgenza di effetti indesiderati e la presenza di alcune controindicazioni. Per questo motivo, prima di iniziare ad assumere integratori di omega 3, sarebbe opportuno richiedere il consiglio del proprio medico, a maggior ragione se si soffre di particolari disturbi o malattie, se ci si trova in particolari condizioni (ad esempio, gravidanza, allattamento al seno, ecc.) e/o se si stanno seguendo terapie farmacologiche. Per approfondire: Integratori di Omega 3 Effetti Collaterali e Controindicazioni