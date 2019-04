Gli integratori multivitaminici si prefiggono l'obiettivo di integrare l'alimentazione, apportando vitamine (e, a seconda del prodotto, anche sali minerali, estratti vegetali e altri nutrienti) utili per supportare diverse funzionalità dell'organismo, fisiche e psichiche. Difatti, come abbiamo visto, i principali costituenti degli integratori multivitaminici sono implicati in numerosissimi processi cellulari e metabolici fondamentali per il corretto funzionamento dell'organismo.

Tuttavia, è doveroso precisare che gli integratori multivitaminici non vanno intesi come sostituti di corrette abitudini di vita, piuttosto dovrebbero essere considerati come gli alleati di un'alimentazione sana utili per prendersi cura di sé stessi e del proprio benessere, sia fisico che mentale.