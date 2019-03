Creatina

A ogni modo, secondo gli studi pro-creatina (cioè quelli che sostengono l'efficacia della creatina come integratore per la massa muscolare), questo derivato amminoacidico accrescerebbe i muscoli, perché:

La creatina intesa come integratore per la massa muscolare suscita qualche perplessità, in quanto la sua efficacia non trova un sostegno unanime negli studi scientifici condotti a riguardo.

Solitamente in polvere, i mass gainers sono integratori per la massa muscolare ad alto apporto di calorie ; del resto, sono studiati per garantire quel surplus calorico che costituisce uno dei requisiti fondamentali, per la crescita e il mantenimento dei muscoli.

Conosciuti anche come weight gainers , i mass gainers sono integratori per la massa muscolare contenenti tantissimi ingredienti importanti, tra cui: carboidrati (maltodestrine, destrosio e fruttosio), proteine (generalmente proteine del latte ad alto valore biologico ), amminoacidi essenziali a catena ramificata (isoleucina, leucina e valina), creatina, vitamine di vario tipo e minerali appartenenti alla categoria dei macroelementi e a quella dei microelementi .

Per via dell'alto apporto calorico che li caratterizza, i mass gainers sono sconsigliati alle persone sedentarie, a coloro che tendono all' iperglicemia e a chi soffre di diabete e/o ipertrigliceridemia.

Acidi Grassi Essenziali

L'utilizzo come integratori per la massa muscolare degli acidi grassi essenziali – in particolari quelli della serie omega-3 – è frutto di una serie di studi scientifici secondo cui:

Gli acidi grassi essenziali, se combinati al consumo di amminoacidi, favorirebbero la velocità di sintesi delle proteine dei muscoli (proteine che sono fondamentali per la crescita e il mantenimento dei muscoli stessi);

(proteine che sono fondamentali per la crescita e il mantenimento dei muscoli stessi); Gli acidi grassi essenziali migliorerebbero la conduzione del segnale nervoso che raggiunge i muscoli , pertanto il richiamo all'attività di quest'ultimi sarebbe più efficiente e performante in ottica dell'allenamento sportivo;

, pertanto il richiamo all'attività di quest'ultimi sarebbe più efficiente e performante in ottica dell'allenamento sportivo; Gli acidi grassi essenziali migliorerebbero la rigenerazione muscolare in risposta all'esercizio fisico, agendo sulle cosiddette cellule satelliti.

Proteine in Polvere

Le proteine in polvere sono, probabilmente, gli integratori per la massa muscolare più conosciuti e utilizzati; esse sono proteine ad alto valore biologico, in quanto derivano da alimenti quali per esempio il latte (il quale è, in assoluto, la principale fonte di proteine in polvere).

Le proteine in polvere agiscono da integratore per la massa muscolare, perché stimolano i processi anabolici a livello dei muscoli (in altre parole, favoriscono, la sintesi e la crescita di nuove cellule muscolari).

Le proteine in polvere espletano al meglio le loro funzioni, se assunte dopo un allenamento, in quanto è in questo momento che i muscoli hanno più bisogno di amminoacidi per recuperare e rinforzarsi.

Le proteine in polvere possono trovare impiego non solo tra gli sportivi, ma anche presso chi non introita, tramite la dieta, un'adeguata quantità di proteine dall'alto valore biologico.

Le proteine in polvere agiscono sul tessuto muscolare esattamente come le proteine presenti in cibi come il latte, le uova, la carne rossa magra, la carne bianca e il pesce.