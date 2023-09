Integratori GABA: i migliori acquistabili online

A cosa servono Gli integratori GABA vengono consigliati per il benessere mentale, più in particolare per favorire il sonno e allontanare lo stress. Non si tratta di farmaci e, ovviamente, non possono in alcun modo sostituirsi ad essi. Ciò detto, l'assunzione dovrebbe comunque essere valutata ed avvallata dal medico curante.

Gli integratori GABA funzionano? Secondo uno studio abbastanza recente (2020), intitolato "Effects of Oral Gamma-Aminobutyric Acid (GABA) Administration on Stress and Sleep in Humans: A Systematic Review", sebbene siano stati condotti numerosi studi clinici sull'uomo, i risultati riguardanti l'efficacia dell'assunzione orale di GABA naturale e/o biosintetico sullo stress e sul sonno sono contrastanti. Questa revisione sistematica ha esaminato se l'assunzione orale di GABA naturale e/o biosintetico abbia realmente un effetto sullo stress e sul sonno. Sebbene siano necessari ulteriori studi prima di poter fare qualsiasi inferenza sull'efficacia del consumo orale di GABA sullo stress e sul sonno, i risultati mostrano che esistono prove limitate per lo stress e prove molto limitate per i benefici sul sonno derivanti dall'assunzione orale di GABA.

Quando non prenderli Pur trattandosi di integratori, chi intende assumere GABA dovrebbe farlo con cautela. Questi prodotti dovrebbero essere assolutamente evitati in caso si sospetti un'ipersensibilità di natura allergica a uno o più degli ingredienti del prodotto. Se legga attentamente l'etichetta prima dell'acquisto. I supplementi di GABA andrebbero esclusi da chi soffre di disturbi ereditari del metabolismo degli aminoacidi, quantomeno prima di aver consultato lo specialista di riferimento. Non avendo a disposizione alcuno studio sugli effetti del GABA sulla gestante, sul feto e sui bambini, questi integratori andrebbero aboliti dalle donne in gravidanza e dagli infanti. Per la possibile influenza del GABA sul meccanismo di regolazione della pressione sanguigna, gli integratori specifici potrebbero interferire con la terapia farmacologica anti-ipertensiva. Anche i soggetti con più di 65 anni dovrebbero prestare attenzione, a causa della possibile maggior suscettibilità agli effetti collaterali.