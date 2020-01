Integratori per Dormire: quali sono?

Generalità Che cosa sono gli Integratori per Dormire? Gli integratori per dormire sono integratori alimentari che possono essere utilizzati per favorire il sonno e il rilassamento. Shutterstock In commercio ne esistono di moltissimi tipi e nel corso dell'articolo vedremo quali sono i principali ingredienti in essi contenuti. È opportuno precisare e ricordare che gli integratori per dormire NON sono farmaci, quindi non possono curare i disturbi del sonno, a maggior ragione se di natura patologica, benché in alcuni casi possano rivelarsi di supporto. Inoltre, nonostante si tratti di prodotti di libera vendita, sarebbe bene consultare il proprio medico prima di assumerli.

Dosi e Modo d'Uso Gli integratori per dormire devono essere assunti secondo le modalità e nelle dosi indicate sulla confezione o sul foglietto illustrativo del prodotto che s'intende assumere. In caso di dubbio, può rivelarsi utile chiedere consiglio al farmacista o al proprio medico.

Precauzioni per l'Uso Cosa è bene sapere prima di assumere gli Integratori per Dormire Anche se gli integratori per dormire sono prodotti acquistabili liberamente e pressoché ovunque, in presenza di particolari disturbi, malattie, alterazioni dello stato di salute, condizioni particolari (ad esempio, gravidanza e allattamento) e/o terapie farmacologiche in atto, è assolutamente necessario consultare il proprio medico prima di assumerli. Difatti, le sostanze contenute negli integratori per dormire potrebbero interferire con eventuali trattamenti farmacologici in atto, così come la presenza di malattie, disturbi o condizioni particolari potrebbe costituire una controindicazione all'uso di questi stessi prodotti.

Effetti Indesiderati Gli integratori per Dormire possono causare effetti non voluti? Vista la grande varietà di integratori per dormire disponibile sul mercato, risulta difficile elencare gli effetti indesiderati che potrebbero insorgere durante la loro assunzione. Va comunque specificato che, in linea di massima, gli integratori per dormire possono considerarsi come ben tollerati, anche se non si può certo escludere la comparsa di effetti indesiderati o l'insorgenza di reazioni allergiche in individui sensibili. Pertanto, qualora durante l'assunzione d'integratori per dormire di qualsivoglia tipo dovessero insorgere effetti o sintomi inattesi, si consiglia di interromperne subito l'uso e di contattare immediatamente il proprio medico.

Controindicazioni Quando NON usare gli Integratori per Dormire Quanto detto per gli effetti indesiderati è altrettanto vero per le controindicazioni. Difatti, in funzione del tipo di integratore per dormire utilizzato - quindi, in funzione degli ingredienti e delle sostanze attive in esso contenuti - le controindicazioni potrebbero essere diverse. Gravidanza e allattamento al seno costituiscono una controindicazione all'uso degli integratori per dormire nella stragrande maggioranza dei casi; pertanto, questa categoria di pazienti deve sempre chiedere il parere del medico prima di ricorrere all'uso di simili prodotti. Anche l'assunzione di alcuni tipi di farmaci o la presenza di disturbi o malattie potrebbero rappresentare una controindicazione all'uso di determinati integratori per dormire. Si ribadisce, quindi, l'importanza di rivolgersi preventivamente al proprio medico.