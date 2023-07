0,8 - 6 grammi al giorno, divisi in piccole dose da assumersi 30 minuti prima dei pasti.

Policosanoli e Colesterolo

I policosanoli sono sostanze naturali presenti in diverse cere vegetali ed in modo particolare nella canna da zucchero.

Queste sostanze, opportunamente estratte e purificate, contribuiscono a diminuire il colesterolo cattivo LDL e ad aumentare quello buono.

Gli integratori a base di policosanoli non dovrebbero essere assunti da persone che stanno assumendo farmaci anticoagulanti.

Dosaggio quotidiano normalmente consigliato

5-10 mg due volte al giorno.