Integratori e Colesterolo

*Per quanto riguarda l'alimentazione, in presenza di colesterolo alto i medici suggeriscono generalmente di mangiare con più frequenza pesce e cereali integrali, e di fare ampio consumo giornaliero di frutta e verdura, limitando il burro , il latte intero, i formaggi grassi, il consumo di sale e alcol. Una dieta di questo tipo apporta numerose sostanze funzionali ( fitocomplessi ), che agiscono armoniosamente nel regolare le funzioni biologiche ed eliminano qualsiasi necessità di ricorrere ad integratori vari.

Solo nel caso in cui tali provvedimenti non riuscissero a produrre una soddisfacente riduzione della colesterolemia, è prevista la contemporanea assunzione di farmaci specifici.

Il colesterolo è una sostanza presente in tutto l'organismo e, entro certi limiti, è essenziale per il funzionamento degli organi: è un componente importantissimo della membrana plasmatica che delimita le cellule e partecipa alla sintesi di ormoni steroidei , bile e vitamina D . Tuttavia, se supera determinate soglie, il colesterolo diventa pericoloso e può causare gravi problemi alla salute.

In questa categoria, rientrano prodotti come:

Chitosano

Chitosano per il Colesterolo Alto: cos'è e come va utilizzato

Il chitosano è un polisaccaride ricavato dal guscio dei gamberetti e di altri crostacei di mare; in particolare, si tratta di un derivato della chitina una fibra simile alla cellulosa.

Colesterolo e Integratori di Chitosano: perché è utile per il controllo dell'Ipercolesterolemia

Il chitosano si comporta, di fatto, come un integratore di fibra, limitando l'assorbimento intestinale del colesterolo, dei grassi e di altri nutrienti. Più nel dettaglio, una volta ingerita, questa sostanza arriva direttamente nello stomaco, dove si trasforma in un gel che intrappola i grassi. Quest'ultimi vengono resi non più digeribili dal chitosano, quindi non sono assimilabili dal corpo, che li elimina sotto forma di feci.

In questo modo, è possibile ottenere un abbassamento del livello del colesterolo LDL e di trigliceridi nel sangue.

Lo sapevate che… Oltre a contrastare il colesterolo alto, il chitosano è l'integratore alimentare ideale in caso di sovrappeso.

Colesterolo e Integratori di Chitosano: Dosi e Tempi

Per il controllo dell'ipercolesterolemia, il dosaggio quotidiano di chitosano normalmente consigliato è pari a 1-1,2 grammi, da assumere in prossimità dei pasti principali (almeno mezz'ora prima di pranzo e cena). L'uso di questo integratore per il colesterolo alto va proseguito per almeno due mesi consecutivi.