Integratori per capelli: quale il migliore?

Prima di procedere, è bene precisare che non si tratta di farmaci, pertanto, non possono in alcun modo curare eventuali patologie connesse ai capelli o al cuoio capelluto (ad esempio, alopecia). Allo stesso modo, gli integratori non vanno intesi come sostituti di uno stile di vita sano e di una dieta equilibrata.

Gli integratori per capelli sono integratori alimentari realizzati per favorire il benessere e la bellezza della chioma.

Prima di parlare dell'utilità reale o presunta degli integratori per capelli è bene ripassare brevemente i vari fattori che possono influire, in maniera più o meno marcata, sul loro aspetto:

Alimentazione e integratori per i capelli

Dal momento che la mission di qualsiasi integratore tricologico è "sopperire alle carenze di un'alimentazione incompleta, fornendo all'organismo tutti i nutrienti utili per l'ottimale crescita del capello", è lecito chiedersi se esista una dieta ideale per allontanare i problemi di caduta. La risposta è già stata data nel paragrafo precedente: l'alimentazione è solo uno dei tanti elementi in grado di influenzare la salute del capello; per questo motivo, la sua correzione potrebbe non essere sufficiente. Ciò non toglie, tuttavia, che una dieta sana e l'eventuale ricorso a supplementi dietetici possa comunque ridare vigore alla chioma.

Per quanto detto sinora, la caduta dei capelli può essere imputata alla dieta qualora sussistano le seguenti condizioni:

Dieta non bilanciata;

Abuso di integratori di crusca o diete eccessivamente ricche di fibre (alcune sostanze, come l'acido fitico, limitano l'assorbimento di ferro, zinco, calcio e magnesio);

Malnutrizione calorico-proteica: realtà comune non solo nei Paesi in via di sviluppo, ma anche nelle Nazioni più avanzate; pensiamo ad esempio ai pazienti ospedalizzati o a chi segue diete particolarmente restrittive e non bilanciate;

Scarso o inesistente consumo di frutta e verdura.

In questi casi è possibile ricorrere all'uso degli integratori per capelli, purché la scelta del prodotto più idoneo avvenga sotto consiglio medico o di altre figure qualificate. In ognuno dei casi elencati sussistono infatti carenze specifiche, che possono essere colmate solo da determinati prodotti (non tutti gli integratori svolgono la medesima funzione).

Se l'alimentazione è sufficientemente varia ed equilibrata, è più probabile che i problemi connessi ai capelli dipendano da altri fattori; in simili condizioni la semplice integrazione potrebbe non sortire gli effetti sperati, pur rivelandosi utile per attenuare il problema.

Integratori e rimedi fitoterapici coadiuvanti nel contrastare la caduta dei capelli

Nota: prima di assumere qualsiasi tipo di integratore è bene chiedere il consiglio preventivo del proprio medico curante.