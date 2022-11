Integratori per aumentare la libido e l’eccitazione: quali i più efficaci?

Riduzione della libido e l'eccitazione (quest'ultima, responsabile dell'erezione maschile e della lubrificazione vaginale nella donna) sono condizioni piuttosto comuni. La diminuzione del desiderio sessuale interessa, tuttavia, più le femmine dei maschi; il 37,7% delle donne ne è affetta. Quando una persona con bassa libido soffre di disagio clinicamente significativo a causa di ciò, il problema è classificato come disturbo del desiderio sessuale ipoattivo (HSDD) – solo il 7-12% delle donne ne è affetta, soprattutto dopo la menopausa, e solo il 3-15% degli uomini. Per quanto riguarda la libido e l'eccitazione, riconosciamo cause di vario genere, da quelle psicosomatiche ad altre endocrine; in merito alla disfunzione erettile invece, possono insistere anche problematiche di natura anatomo-funzionale. Shutterstock Fortunatamente, le problematiche di libido ed eccitazione più diffuse interessano la sfera psicologica ed emotiva. Tuttavia, soprattutto in associazione a comportamenti inappropriati o a condizioni disagevoli, esse possono rivelarsi "croniche" e difficili da trattare. Gestione dello stress, dieta e attività fisica hanno un ruolo di primordine, soprattutto quando coinvolti tutti assieme. Per fare due esempi pratici, è considerata quasi "caratteristica" la diminuzione della libido e dell'eccitazione nei culturisti in taglio calorico eccessivo (definizione), o negli atleti che incappano nell'overtraining (sovrallenamento). Spesso queste circostanze sono la conseguenza di un'errata programmazione ma, talvolta, anche l'influenza di variabili esterne e immodificabili (eventi traumatici come lutto, perdita del lavoro, separazione coniugale ecc.) assume un ruolo di primordine nella riduzione della libido e dell'eccitazione, con possibile disfunzione erettile e della secchezza vaginale. Com'è deducibile, alcuni disturbi conclamati di natura psicologica – depressione, ansietà ecc. – hanno invece un ruolo primario; il 34-40% delle donne con depressione soffre di HSDD. Anche gli antidepressivi, inoltre, agiscono negativamente sulla libido e sull'eccitazione. In questo breve articolo descriveremo gli integratori alimentari più efficaci nell'aumentare la libido e l'eccitazione, e nel contrastare la disfunzione erettile .

Integratori che riducono la libido e l’eccitazione: quali sono? Oltre all'alcol etilico, il fattore nutrizionale dotato del maggior potere sopprimente sul testosterone, alcuni reputano che possano essere coinvolti in questo processo anche i fitoestrogeni. Ginecomastia, ipogonadismo, riduzione della libido e disfunzione erettile, seppur in pochissimi casi clinici, hanno colpito uomini adulti che assumevano isoflavoni della soia (360 mg / die per 6-12 mesi). Tuttavia, una meta-analisi di 15 studi ha messo in evidenza che questi nutrienti non alterano i livelli di testosterone circolanti con 60-240 mg / die di isoflavoni o con 10-70 grammi di proteine di soia al giorno. È bene ricordare che anche l'uso di antidepressivi – aumentano la segnalazione della serotonina – di alcol e di oppioidi è associato a una riduzione della libido.