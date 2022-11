Integratori per aumentare le difese immunitarie nello sportivo: quali sono e come assumerli

In questo breve articolo parleremo di quali integratori (supplementi nutrizionali) si sono dimostrati realmente efficaci in tal senso, di come prenderli (modalità d'assunzione) e dei possibili effetti collaterali.

Se è vero che lo stato nutrizionale può migliorare o peggiorare le capacità immunitarie di chi pratica esercizio motorio, dall'altro è bene chiarire che trattasi prevalentemente di un "aiuto" in ambito preventivo o di ottimizzazione del processo di guarigione ; non si tratta di farmaci.

Il discorso è sovrapponibile se prendiamo in considerazione minerali , vitamine e amminoacidi specificamente destinati alla sintesi di enzimi coinvolti nella protezione cellulare e/o alla tutela antiossidante. La restrizione calorica , se non debitamente supportata dall' integrazione , implica sempre un intake sub-ottimale di micro- e macro elementi (ad es. ferro , magnesio , amminoacidi essenziali , acidi grassi essenziali, zinco ecc.).

Inoltre, le necessità dello sportivo, rispetto alla popolazione generale, sono molto diverse; i supplementi nutrizionali che menzioneremo sotto pertanto, vanno considerati come "specifici" per questa categoria di utenti.

Quali sono gli integratori realmente utili?

La reale utilità nel potenziare il sistema immunitario dello sportivo da parte degli integratori è assolutamente relativa, condizionale cioè rispetto al soggetto che li assume.

Carboidrati e proteine per aumentare le difese immunitarie dello sportivo

Gli integratori a base di carboidrati vengono utilizzati – oltre che a scopo prestativo, al fine di ottimizzare il recupero delle riserve di glicogeno o per migliorare il metabolismo di altri supplementi – anche per sostenere il sistema immunitario.

Questo perché un adeguato supporto energetico sta alla base del corretto funzionamento di tutti i processi metabolici, inclusi quelli immunitari. Inoltre, la stabilità glicemica peri-workout permette di tenere sotto controllo i livelli degli ormoni dello stress (soprattutto il cortisolo) .

Il dosaggio utile di carboidrati è compreso tra 30 e 60 g / ora di attività.

Ciò detto, le prove a sostegno dell'effettiva utilità imputabile all'integrazione sono difficili da delineare con chiarezza.

Analogo discorso per le proteine. Normalmente assunte con l'obbiettivo di promuovere la sintesi proteica, essenziale al recupero muscolare, gli amminoacidi che le compongono sono anche determinanti per sostenere la funzione immunitaria – le immunoglobuline sono infatti vere e proprie proteine.

Il dosaggio utile di proteine dipende molto dalla composizione della dieta globale; l'apporto minimo per uno sportivo, comunque, è compreso tra 1.6 e 2.0 g / kg / die. I dosaggi più diffusi sono compresi tra 20 e 40 g.

I supplementi più interessanti sono:

Maltodestrine (carboidrati), in polvere da diluire nell'acqua, o in gel, da assumere prima, durante e subito dopo l'allenamento;

(carboidrati), in polvere da diluire nell'acqua, o in gel, da assumere prima, durante e subito dopo l'allenamento; Proteine in polvere (le più usate solo le whey ), da diluire in acqua o in latte e da assumere nel post-workout;

(le più usate solo le ), da diluire in acqua o in latte e da assumere nel post-workout; Gainer (mix di carbo, proteine e altri fattori nutrizionali di vario genere), generalmente assunti nel peri- o nel post-workout.

Vitamina D per aumentare le difese immunitarie dello sportivo

La vitamina D è una vitamina liposolubile che influenza il sistema immunitario innato.

Il 90% della stessa proviene dalla sintesi endogena, processo che avviene in presenza di esposizione solare della pelle, usando come substrato il colesterolo. La dieta ne è solitamente poco ricca; essa si trova principalmente nei prodotti della pesca, nel fegato e nel tuorlo d'uovo.

Livelli sub-ottimali sono statisticamente correlati a un aumento delle infezioni del tratto respiratorio superiore, soprattutto nella stagione invernale .

Per questa ragione, il dosaggio utile di vitamina D non può essere stabilito senza prima aver analizzato la sua concentrazione nel flusso sanguigno. In caso di carenza effettiva, 50.000 UI (1250 mcg) di D2 o D3 a settimana per 6-8 settimane dovrebbero essere sufficienti – 800-2000 se i livelli sono semplicemente inadeguati ma non gravemente bassi.

Probiotici per aumentare le difese immunitarie dello sportivo

I probiotici sono microorganismi vivi ed attivi che appartengono agli stessi ceppi naturalmente colonizzanti l'intestino crasso.

Se introdotti per via orale nel giusto modo, nelle giuste quantità e per un periodo minimo di un mese, i probiotici rimpinguano la microflora del colon e possono determinare vari benefici – che tuttavia sono più evidenti nei soggetti che lamentano un'alterazione del microbiota.

Tra questi, possiamo apprezzare un miglioramento immunitario, visto il legame tra il metabolismo della flora biologica, salute dell'intestino e difese naturali dell'organismo.

Atleti e sportivi possono godere di una effettiva e consistente diminuzione dell'incidenza di infezioni del tratto respiratorio superiore (- 50%, in base alla più recente revisione sistematica), della durata della malattia (di uno o due giorni) e dell'intensità dei sintomi .

Non si possono inoltre escludere eventuali effetti benefici contro la "diarrea del viaggiatore" degli atleti che si spostano per le competizioni più rilevanti.

Il dosaggio utile è strettamente legato alla composizione del prodotto stesso.

Vitamina C per aumentare le difese immunitarie dello sportivo

La vitamina C è una vitamina idrosolubile dotata di numerose funzioni (antiossidante, sintesi del collagene, riduzione delle risposte dell'interleuchina-6 e del cortisolo ecc.). È più presente nella frutta e nella verdura crude, e si degrada con la cottura.

La sua integrazione mostra un discreto effetto sulla prevenzione delle malattie del tratto respiratorio superiore (come la vit. D, - 50%, in base alla più recente revisione sistematica), ma non sulla durata della malattia.

Non è ancora stato chiarito, tuttavia, se dosi consistenti di antiossidanti possano ridurre lo stimolo di adattamento dell'esercizio fisico.

Il dosaggio consigliato oscilla tra 0,25 – 1 g / die.

Polifenoli per aumentare le difese immunitarie dello sportivo

Sono fattori nutrizionali tipicamente presenti nei vegetali e dotati di funzione antiossidante e antinfiammatoria. I più studiati sono i flavonoidi.

Integrandoli nei brevi periodi di maggior attività, si ottengono modesti risultati sulla riduzione dell'incidenza di malattie del tratto respiratorio superiore .

La quercetina potrebbe avere un ruolo anti-virale.

Zinco per aumentare le difese immunitarie dello sportivo

Lo zinco è un minerale essenziale non raramente carente nella dieta degli atleti.

Ha dimostrato di ridurre l'incidenza e la durata del raffreddore, forse grazie al suo ruolo determinante nella sintesi di DNA, anche nelle cellule immunitarie .

Un eventuale eccesso, tuttavia, può pregiudicare le naturali difese dell'organismo.

Si dimostra utile soprattutto nel ridurre la durata delle infezioni del tratto respiratorio superiore, ma dev'essere assunto meno di 24 ore dopo l'inizio dei sintomi; può essere assunto con compresse di acetato di zinco da succhiare ogni 1.5-3.0 ore, in quantità totale di 75 mg / die.

Ferro per aumentare le difese immunitarie dello sportivo

Il ferro è un minerale coinvolto in numerosi processi cellulari; anche se la sua azione più nota è quella anti-anemica, questo elemento sta anche alla base del trofismo immunitario (proliferazione dei globuli bianchi).

È presente negli alimenti in varie forme chimiche; quella più biodisponibile è il ferro eme, tipico della carne, delle frattaglie e dei prodotti della pesca.

La sua efficacia nell'aumentare le difese immunitarie dello sportivo è tuttavia esclusivamente correlata ad eventuali stati carenziali – condizioni nelle quali si può anche apprezzare un miglioramento della performance.

Il dosaggio, pertanto, va stabilito solo dopo un'attenta analisi della composizione della dieta.

Echinacea per aumentare le difese immunitarie dello sportivo

L'estratto di Echinacea , ricco di alchilammidi, può migliorare l'immunità grazie ad un effetto "stimolante" sull'attività dei macrofagi – globuli bianchi.

I risultati scientifici iniziali su questo prodotto erboristico, tuttavia, sono stati forse troppo incoraggianti. Questo perché i lavori più recenti, al contrario, non evidenziano esiti altrettanto incoraggianti.

Aglio per aumentare le difese immunitarie dello sportivo

L'aglio (fresco, invecchiato o secco) è in grado di migliorare la capacità dei leucociti di contrastare i patogeni e di aumentare la produzione di linfociti T . Può dunque ridurre il rischio di raffreddore o simili, ma non la durata o i sintomi correlati.

Il dosaggio utile di aglio è compreso tra 600-1200 mg / die.

Attenzione! Oltre i 15 g / die l'aglio aumenta il rischio di tossicità; anche a dosaggi inferiori, inoltre, può avere interazioni farmacologiche.