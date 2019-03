Cosa Sono gli Integratori Alimentari?

Gli integratori alimentari vengono definiti come: "prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare, ma non in via esclusiva, aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate" (fonte: Ministero della Salute - Integratori alimentari e Linee guida ministeriali).

Gli integratori alimentari possono essere formulati in forma di compresse, compresse effervescenti, capsule, caramelle gommose, polveri (in contenitori dotati di misurino, oppure in bustine monodose) e soluzioni (generalmente, all'interno di flaconcini monodose).

Si tratta di prodotti di libera vendita, commercializzati sia in farmacie e parafarmacie (anche online) che in erboristerie, supermercati e altri negozi, sia fisici che in rete.