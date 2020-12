Generalità Gli integratori alimentari sono prodotti che vengono utilizzati per integrare, appunto, la normale alimentazione. Shutterstock Pertanto, non si tratta di medicinali, benché anch'essi siano sottoposti ad una rigida regolamentazione da parte dell'attuale normativa vigente. Il mercato degli integratori alimentari è estremamente ampio, comprende prodotti adatti alle più svariate esigenze e contenenti ingredienti di differente tipologia. In nessun caso, comunque, questi prodotti possono essere considerati come un'alternativa ad abitudini di vita sane ed equilibrate e tantomeno come un rimedio atto ad arginare o riparare i danni causati dalle scorrette abitudini di cui sopra. Il corretto approccio per un giusto utilizzo degli integratori alimentari, pertanto, prevede innanzitutto la conoscenza di questi prodotti (cosa sono? Qual è il loro scopo?) e, in secondo luogo, la capacità del consumatore di capire quando può assumere in libertà simili prodotti e quando, invece, è necessario rivolgersi preventivamente al medico. Nonostante non si tratti di farmaci, infatti, anche gli integratori alimentari possono dare origine ad effetti collaterali e possono presentare svariate controindicazioni. Per questo motivo, in caso di dubbi e in presenza di patologie, disturbi o particolari condizioni (ad esempio, gravidanza e allattamento), il consulto del medico risulta indispensabile.

A Cosa Servono A cosa servono gli Integratori Alimentari? Gli integratori alimentari vengono utilizzati per integrare la normale alimentazione nei casi in cui vi è un deficit di sostanze nutrienti, per ridotto apporto, oppure per aumentato fabbisogno. Shutterstock In funzione della tipologia, gli integratori alimentari possono essere utilizzati anche per coadiuvare diete (ad esempio, integratori coadiuvanti di diete ipocaloriche, integratori per vegetariani o vegani) o altri trattamenti, così come possono essere utilizzati per supportare le funzionalità dell'organismo in periodi particolarmente intensi e/o stressanti (ad esempio, integratori per lo sport, integratori per la memoria, ecc.). A questo proposito, tuttavia, è doveroso precisare che la risposta all'assunzione d'integratori alimentari potrebbe variare da individuo a individuo; per questo motivo, non è possibile affermare che l'assunzione di integratori alimentari sia sempre utile, in tutte le persone e in qualsiasi situazione.

Effetti Collaterali Quali sono gli Effetti Collaterali degli Integratori Alimentari Nella stragrande maggioranza dei casi, gli integratori alimentari sono ben tollerati e, generalmente, non sono responsabili dell'insorgenza di particolari effetti collaterali. Tuttavia, quest'evenienza non può essere esclusa con assoluta certezza e, in alcuni casi, è comunque possibile andare incontro alla comparsa di effetti indesiderati. Il tipo e l'intensità degli effetti collaterali che potrebbero potenzialmente manifestarsi possono variare in funzione di diversi fattori, quali ad esempio: Il tipo di integratore assunto e il tipo di ingredienti in esso contenuti;

La presenza di eventuali problematiche, disturbi e malattie a carico di diversi organi e tessuti, la loro tipologia e il loro grado di severità;

La frequenza di assunzione degli integratori alimentari e la quantità di prodotto assunto (Nota: è importante rispettare la posologia indicata sulla confezione/sul foglietto illustrativo e le eventuali istruzioni del medico). Infine, è bene ricordare che non si può escludere nemmeno l'insorgenza di eventuali reazioni allergiche in individui sensibili. Tali reazioni possono essere scatenate sia dalle sostanze attive, sia dagli eccipienti contenuti all'interno degli integratori alimentari. Effetti Collaterali ed Integratori Alimentari Naturali Molte persone sono portate a credere che l'assunzione di integratori alimentari a base di prodotti o estratti naturali (ad esempio, di piante medicinali), sia del tutto innocua e sicura. Tuttavia, tale credenza - oltre ad essere infondata - potrebbe rivelarsi addirittura pericolosa. Difatti, è molto importante precisare che "naturale" non è sinonimo di "sicuro"; pertanto, è necessario prestare sempre la massima cautela anche nel consumo d'integratori alimentari naturali, a maggior ragione se si è in stato di gravidanza, se si sta allattando al seno o se si soffre di disturbi, problemi o malattie di qualsiasi tipo. D'altro canto, è pur vero che le sostanze attive contenute negli integratori alimentari sono presenti in quantità tali per cui - con un corretto utilizzo e rispettando la posologia - non dovrebbero arrecare alcun danno. Nonostante ciò, in presenza di particolari condizioni - quali, ad esempio, allergie e malattie - anche una piccola quantità di una data sostanza può dare origine a gravi effetti collaterali.

Controindicazioni Quali sono le Controindicazioni degli Integratori Alimentari? La principale controindicazione all'utilizzo d'integratori alimentari riguarda la presenza di allergie note alle sostanze attive e/o ad uno o più degli eccipienti (aromi, coloranti, conservanti, ecc.) contenuti nel prodotto. Oltre a ciò, l'assunzione di alcuni integratori alimentari contenenti determinate sostanze può essere controindicata in gravidanza, durante l'allattamento al seno e in presenza di disturbi e patologie. Shutterstock Ad esempio, persone affette da patologie cardiache o renali non dovrebbero assumere integratori alimentari con tanta leggerezza, poiché anche sostanze considerate innocue in condizioni normali e di piena salute - come ad esempio, alcuni estratti naturali, minerali, oligoelementi e amminoacidi - potrebbero rivelarsi dannose e pericolose in presenza di condizioni patologiche. Chiaramente, visto il grande numero di integratori in circolazione e l'altrettanto grande varietà di disturbi e patologie che possono controindicarne l'uso, è difficile riuscire a stimare una lista completa ed esaustiva di tutte le possibili controindicazioni esistenti. Per tale ragione, si ribadisce nuovamente l'importanza di chiedere il consiglio del proprio medico prima di assumere qualsiasi tipo di integratore alimentare, a maggior ragione se si soffre di disturbi o malattie di qualsivoglia tipo. Lo stesso dicasi per le donne in gravidanza e le madri che allattano al seno che devono chiedere il consiglio preventivo del medico prima di assumere qualsiasi tipo di sostanza, farmaco o prodotto, inclusi gli integratori alimentari.