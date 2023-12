Integratori alimentari e diabete: un aiuto per la salute

Il diabete tipo 2 è una malattia sempre più diffusa che può colpire chiunque, indipendentemente dall'età o dal genere. È importante comprenderne le cause e gli effetti, le terapie disponibili e come gli integratori alimentari possono coadiuvare la gestione di questa condizione. Ricordiamo però che l'alimentazione e il livello di attività fisica giocano un ruolo primario nel controllo del diabete ad insorgenza "ambientale" (provocato dallo stile di vita).

Cosa è il diabete

Il diabete è una malattia cronica che colpisce il modo in cui il nostro corpo utilizza il glucosio (zucchero) come fonte di energia. Le cause possono essere genetiche o legate allo stile di vita, in proporzione differente a seconda del caso; ad ogni modo, statisticamente, i diabetici tipo 2 sono per lo più in sovrappeso e sedentari, o comunque seguono una dieta inadeguata.

Quando il corpo non riesce a regolare adeguatamente il glucosio nel sangue, si verifica l'iperglicemia, che può portare a complicazioni come la glicazione proteica, i danni ai vasi sanguigni, ai nervi, agli occhi, ai reni e l'insorgenza di eventi cardiovascolari; predispone anche alla degenerazione nervosa in terza età.