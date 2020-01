In questo articolo parleremo di come scegliere fra gli integratori di ferro per l'endurance e soprattutto di come stabilire un dosaggio ragionevole, subordinando ovviamente all' approvazione del medico curante .

Lo sportivo di endurance che si allena con carichi di livello atletico – non amatoriale – può avere un maggior fabbisogno nutrizionale di ferro che, se non adeguatamente soddisfatto, aumenta le probabilità di carenza nutrizionale.

È perciò ragionevole ipotizzare che diversi atleti di endurance, ma più raramente i frequentatori assidui dei corsi cardio- fitness (danza aerobica, step , fit-box, tone-up, pump, aerobic circuits, power aerobic, cardio fit training , ecc), possano caratterizzarsi per bassi livelli di ferro sanguigno e/o per un maggior rischio di anemia da sport ( sideropenica ).

Nell'atleta di endurance aumenta anche l'escrezione di ferro e, più in particolare, di quello espulso per via urinaria ; non sembrano invece rimanere influenzate le perdite fecali e quelle emorragiche.

Ogni dubbio potrebbe essere soddisfatto eseguendo delle opportune analisi ematologiche, che non dovrebbero limitarsi alla verifica dell' ematocrito , ma analizzare più specificamente anche le proteine di riserva e di trasporto del minerale. Una ferritina sierica sotto i 20 mg / l per le donne e 30 mg / l per gli uomini, indica riserve poco consistenti.

La necessità di aumentare il ferro nutrizionale si valuta misurando certi parametri ematici . Se non vi fosse un reale bisogno, aumenterebbe d'altro canto il rischio di incorrere in effetti collaterali da eccesso nutrizionale, soprattutto nel lungo termine ( diabete , disturbi del fegato , cuore , articolazioni ; l'accumulo di ferro nei tessuti può portare a dolore addominale , senso di affaticamento cronico, cirrosi , cancro , artrite , disfunzioni tiroidee ecc).

Scegliere

Il costo degli integratori alimentari di ferro non è sempre indicatore del loro livello qualitativo. Cioè non sempre un prodotto che costa di più è anche di maggiore qualità, anche se spesso è vero il contrario – un prodotto economico ha quasi sempre degli aspetti controversi.

Migliori integratori di ferro

Grazie alla loro alta biodisponibilità, vengono considerati un buon compromesso qualità-prezzo gli integratori alimentari che contengono ferro fumarato o ferro picolinato, rispetto invece a quelli che apportano solfato di ferro o ossido di ferro.

Altri integratori alimentari per gli atleti di endurance

Per ottimizzare l'aumento dell'emoglobina o dell'ematocrito, soprattutto in presenza di una dieta inadeguata, integrare solo ferro può non bastare. Un supplemento più adeguato dovrebbe contenere anche:

Acido ascorbico (vitamina C): promuove l'assorbimento intestinale del ferro e una carenza può facilitare l'insorgenza di anemia. Inoltre, la vit C protegge i folati dallo stress ossidativo

Acido folico o folati: necessari alla sintesi e alla maturazione degli eritrociti

Cobalamina (vitamina B12): è indispensabile all'eritropoiesi e al metabolismo dei folati

Zinco: tra le altre innumerevoli funzioni, è anch'esso utile alla produzione di globuli rossi, grazie alle sue funzioni metaboliche. Potendo venire immagazzinato in maniera molto limitata, è facile che risulti periodicamente insufficiente

Rame: è necessario alla formazione dell'emoglobina e alla maturazione degli eritrociti. Raramente se ne registra una carenza

Piridossina (vitamina B6): ha un ruolo fondamentale nella produzione dell'eme, una parte della molecola emoglobinica, ed è necessaria per l'assorbimento della cobalamina

Tocoferoli (alfa tocoferolo o vitamina E): la carenza indebolisce e danneggia gli eritrociti, fino all'anemia, anche in situazioni di sufficienza di ferro. È necessaria anche al metabolismo della vit B12 e dello zinco.

Per un'ottima emopoiesi, quindi, oltre al ferro bisognerebbe assicurarsi di introdurre livelli adeguati di folati, zinco, rame, B12, B6, vitamina C e vitamina E. I nutrienti lavorano in sinergia, ragion per cui è inutile assumere ferro senza valutare lo stato nutrizionale e la dieta globale. In altre parole l'alimentazione deve essere bilanciata in tutti i suoi nutrienti, evitando i difetti tanto quanto gli eccessi.

Questo vale soprattutto in caso di carichi allenanti oltre i livelli di normalità, come quelli degli agonisti professionisti. Ciò non deve comunque fuorviare i gentili lettori, portandoli a credere che l'assunzione di pillole sia direttamente correlata all'aumento della performance.