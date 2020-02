Impact Whey Isolate e burro di arachidi: cosa sono, a cosa servono e come utilizzarli

Myprotein è un'azienda leader nell'ambito della nutrizione sportiva e offre una gamma di primissima qualità con prodotti dagli standard elevati a un prezzo competitivo rispetto alla media. Sul catalogo potrai trovare una moltitudine di integratori, divisi per tipologia – proteine, vitamine, carboidrati – oppure per scopo come, ad esempio, quelli per tonificare, accrescere la massa muscolare o prendere peso.

Questo vale anche per chi – pur non facendo sport – ha bisogno di seguire un preciso regime alimentare.

Le Impact Whey Isolate, invece, sono la scelta per chi necessita di un alto contribuito proteico – tra l'89% e il 94% - ma soffre di intolleranza al lattosio, grazie a una presenza minima di lattoferrine, come spiegato nel nostro articolo su come scegliere le proteine del siero del latte .

Le proteine del siero del latte Whey esistono in due formulazioni:

Tra i prodotti più ricercati della gamma Myprotein ci sono di sicuro le proteine della linea Impact Whey. Si tratta di proteine del siero del latte estremamente pure, utili per favorire il recupero post-allenamento.

Impact Whey gainer Myprotein: ideale per prendere peso

Prendere peso è un'esigenza molto comune per gli atleti che vogliono accrescere la propria massa muscolare. E non sempre è così facile, specie per chi ha un metabolismo molto veloce.

C'è chi si avvale di frullati proteici e chi – ad esempio – opta per delle miscele create ad hoc.

Myprotein ha creato proprio per questo 3 tipologie di integratori con diverse formulazioni.

La prima è Weight Gainer Blend: disponibile in 4 gusti e in dimensioni da 2.5 kg e 5 kg, è composta da 31 g di proteine, 50 g di carboidrati e 388 calorie per porzione.

Poi c'è Extreme Gainer Blend che vanta un contributo di 35 g di proteine, 61 g di carboidrati e 466 calorie per porzione. La confezione è di 2.5 kg e i gusti disponibili sono 6.

Infine c'è The Gainer, l'ultima formulazione ancora più arricchita: in una confezione da 5 kg al gusto di Frullato alla Fragola, contiene 55 g di proteine, 110 g di carboidrati e 750 calorie per porzione.

Burro d'arachidi in polvere Myprotein

Oltre alle proteine e ai prodotti specifici per raggiungere determinati obiettivi sportivi, Myprotein ha a cuore anche l'alimentazione dei suoi clienti. Per questo propone diversi articoli biologici o alimenti dedicati a chi segue una dieta vegetariana/vegana o ha intolleranza al glutine.

Il burro di arachidi in polvere è uno di questi: con il 70% di grassi in meno rispetto a un normale burro di arachidi, è uno snack ipocalorico che funge da perfetto spuntino.

In molti si chiedono, però, con il burro di arachidi in polvere Myprotein che utilizzo posso farne?

Spazio alla fantasia: il burro di arachidi in polvere è un ingrediente perfetto per ricette da forno, frullati o per creare una gustosa crema da spalmare – basta mescolare qualche cucchiaino con un po' d'acqua.

Oppure per la preparazione di pancake. La ricetta? Tutta fatta con prodotti Myprotein, ovvero:

proteine Impact Whey

avena

burro di arachidi

Altre informazioni le trovi nel nostro articolo passato sulle analisi nutrizionali del burro d'arachidi.