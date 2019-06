Bulk Powders, ad esempio, propone una linea che soddisfa degli ottimi standard qualitativi. Ci riferiamo alla Gamma Pura che si compone di integratori costituiti da un unico ingrediente di alta qualità.

I prodotti – oltre 100 tra cui scegliere – possono essere in polvere, capsule, compresse e gel e sono tutti testati e comprovati da analisi scientifiche. Sul sito è possibile trovare soluzioni adatte ad ogni esigenza – vitamina C, acido folico, creatina e avena istantanea – acquistabili tramite gli sconti bulk powders.

Tra questi c'è anche il siero del latte: il bulk powdered milk è ricco di glutammina e BCAA e ha un basso contenuto di grassi, carboidrati e lattosio. In questo modo garantisce un apporto di proteine quasi puro (l'82%) e permette di dire addio ai frullati multi-vitaminici pieni di grumi.

Chi ha bisogno di accrescere la massa muscolare – come ad esempio i culturisti – può puntare ai singoli aminoacidi, mentre la Spirulina è consigliata per chi è attento alla salute, grazie alle sue proprietà, che stimolano il sistema immunitario.

Cos'è e a cosa serve il siero del latte?

Tra i principali vantaggi del siero del latte, come abbiamo visto, c'è quello di rivelarsi un valido alleato per un'alimentazione sana. Specie nei soggetti intolleranti al lattosio che possono così trovare un sostituto ottimale senza rinunciare all'apporto di proteine fondamentali per l'organismo. Ma le proteine del latte possono essere associate anche a diete specifiche come quella vegana – che vieta l'utilizzo di latticini – oppure per chi ha bisogno di perdere peso, riuscendo così ad integrarlo in una formula pura e molto più leggera a livello di grassi.

Tra gli altri effetti benefici possiamo dire che il siero svolge un effetto positivo sul sistema immunitario: per questo la sua assunzione è ideale per migliorare le performance atletiche o in casi di malattie e infezioni autoimmuni.