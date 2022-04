Glutammina: Funzioni nell'Organismo

Generalità La glutammina (Gln o Q) è un α-amminoacido non essenziale, ordinario e costituente le proteine (funzione di proteosintesi). Nel sangue umano, la glutammina è l'aminoacido libero più abbondante e costituisce gran parte degli amminoacidi muscolari. L'organismo può produrla autonomamente grazie all'enzima glutammina sintetasi, soprattutto nei muscoli – a partire da altri amminoacidi quali: i tre BCAA, arginina, ornitina, prolina e acido glutammico – ma è anche molto abbondante negli alimenti, di origine animale ma anche vegetale. Rappresentando quasi i 2/3 degli amminoacidi muscolari, e costituendo il tessuto contrattile il 90% della glutammina totale corporea, la fonte nutrizionale primaria di glutammina è costituita dalla carne. Ciò detto, in campo industriale, la glutammina viene ricavata da altre materie prime come il siero del latte ed il glutine – noto complesso proteico tipico del frumento e altri cereali. Una tecnica più recente, prevede l'utilizzo di Brevibacterium flavum, che utilizza il glucosio come fonte di carbonio. Fonti alimentari differenti sono: uova, fagioli, barbabietole, cavoli, spinaci, carote, prezzemolo, altri cereali e pseudo-cereali, papaia, cavoletti di Bruxelles, sedano ecc. In virtù del ruolo biologico e delle numerose funzioni che riveste per l'omeostasi corporea, il fabbisogno nutrizionale di glutammina è da considerarsi piuttosto elevato.

Funzioni Biologiche Ruolo biochimico della glutammina La glutammina è coinvolta in numerose funzioni biochimiche: Sintesi proteica , come qualsiasi altro dei 20 aminoacidi proteinogenici;

, come qualsiasi altro dei 20 aminoacidi proteinogenici; Sintesi dei lipidi , soprattutto da parte delle cellule tumorali;

dei , soprattutto da parte delle cellule tumorali; Regolazione dell' equilibrio acido-base nel rene , producendo ammonio;

nel , producendo ammonio; Energia cellulare , come substrato, anche delle cellule nervose ed immunitarie (soprattutto linfociti);

, come substrato, anche delle cellule nervose ed immunitarie (soprattutto linfociti); Donazione di azoto per molti processi anabolici, inclusa la sintesi delle purine ;

di per molti processi anabolici, inclusa la delle ; Donazione di carbonio, ricaricando il ciclo dell' acido citrico ;

dell' ; Trasportatore non tossico di ammoniaca nel sangue e nel sistema nervoso centrale;

non tossico di nel sangue e nel sistema nervoso centrale; Integrità della mucosa intestinale – sebbene piccoli studi randomizzati non abbiano mostrato alcun beneficio nella malattia di Crohn.