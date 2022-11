Glutammina Peptide: indicazioni, efficacia, come usarla ed effetti collaterali

Sarebbero proprio le migliori proprietà farmacocinetiche a giustificare l'uso della glutammina peptide come integratore nutrizionale, in sostituzione della classica L-glutammina.

Inizialmente impiegata in ambito clinico, in particolare nella nutrizione parenterale totale, la glutammina dipeptide si è gradualmente ritagliata uno spazio anche nel mondo dell' integrazione nutrizionale, grazie alla migliore disponibilità in ambiente acquoso .

In genere, per glutammina peptide si intende una miscela di due dipeptidi :

Perché si usa la glutammina peptide?

L'uso della glutammina peptide in ambito integrativo è stato ereditato dalla nutrizione parenterale totale.

Pertanto, gran parte delle funzioni biologiche di questi dipeptidi sono proprio da ricondurre alle evidenze derivate dall'utilizzo clinico.

Più precisamente, la glutammina peptide presenterebbe:

Un'attività immunomodulatoria: sostiene le difese immunitarie dell'organismo;

Un'attività anticatabolica: previene il catabolismo muscolare, come quello indotto da un'attività sportiva particolarmente intensa e prolungata, o da diete piuttosto restrittive;

Un'attività antiossidante;

Un'attività protettiva nei confronti della mucosa enterica.

Tutte le suddette funzioni, mantenute anche in seguito ad assunzione per os, deriverebbero dal ruolo biologico della glutammina. Questo amminoacido rappresenta infatti una fondamentale risorsa nutritiva per le cellule in attiva replicazione, come gli enterociti e le cellule del sistema immunitario.

Sarebbe inoltre da ricordare il ruolo antiossidante della glutammina, in quanto diretto precursore del glutatione.