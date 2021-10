Glutammina: Funzioni ed Efficacia

Introduzione

In questo breve articolo parleremo della L-glutammina (di seguito semplicemente glutammina), un amminoacido non essenziale parecchio utilizzato come integratore alimentare nello sport – singolarmente o in associazione ad altri principi attivi.

D'altro canto, come per la maggior parte degli integratori, anche in tal caso vengono confuse l'efficacia reale con quella presunta.

Nelle righe che seguiranno entreremo più nel dettaglio, cercando di comprendere quali evidenze scientifiche ne potrebbero sostenere l'impiego (se presenti), a quale dosaggio, e menzionando anche eventuali avvertenze, controindicazioni ed effetti collaterali.