Diversi studi hanno dimostrato le capacità della glucosammina di stimolare la sintesi di glicosamminoglicani e proteoglicani e di esercitare azioni benefiche in presenza di patologie che interessano le articolazioni e la cartilagine. In particolare, alcuni trials clinici hanno evidenziato che la somministrazione di glucosammina può ridurre il dolore e l'infiammazione nei pazienti affetti da artrosi, migliorare la mobilità articolare delle aree colpite e ridurre la quantità di farmaci antinfiammatori somministrati per controllare questo tipo di patologie.

Nonostante ciò, se da un lato diversi studi confermano le proprietà di questa molecola, dall'altro lato sono in molti a nutrire dubbi in merito all'efficacia degli integratori di glucosammina e a ritenere che l'uso di simili prodotti debba essere considerato più che altro come un rimedio coadiuvante le tradizionali strategie terapeutiche messe in atto in presenza delle suddette patologie articolari.