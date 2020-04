Vedi anche: acido ialuronico per via orale e salute delle articolazioni

Secondo alcuni studi, l'assunzione regolare di questi integratori potrebbe addirittura stimolare la cartilagine danneggiata ad autoripararsi. Altri studi, invece, non hanno dimostrato alcun beneficio apprezzabile. Diverse persone sostengono di aver ricevuto benefici importanti in termini di riduzione del dolore , ma rimangono ancora dubbi su quale sia la reale utilità degli integratori a base di condroitina solfato e glucosamina.

Dosi e Modo d'Uso

Come usare glucosamina e condroitina solfato?

I dosaggi quotidiani, generalmente consigliati per i supplementi nutrizionali a base di glucosamina e condroitina solfato, sono riassunti nella tabella sottostante:



Nome del Supplemento Pazienti con Peso < 45 kg Pazienti con Peso > 45 kg Glucosamina solfato 1.000 mg 1.500 mg Condroitina solfato 800 mg 1.200 mg

I pazienti obesi o che pesano oltre 90 kg dovrebbero discutere il dosaggio corretto con il loro medico, in quanto potrebbero aver bisogno di assumere livelli superiori di glucosamina e condroitina solfato.

I due tipi di integratori alimentari vengono commercializzati spesso in formule combinate; alcuni pazienti trovano questa soluzione molto più pratica rispetto alle dosi separate. Sono disponibili in forma di capsule e non richiedono prescrizione medica.